El viaje de Ramírez y Gerardo García a Villarcayo de Merindad que convenció a Mario González: "Me convenció"

Una visita a Villarcayo de Merindad, localidad cercana a Burgos, resultó diferencial para que el fichaje de Mario González por el Sporting saliese adelante. Miguel Ángel Ramírez y Gerardo García se desplazaron al pueblo de "El Pistolero" para persuadirle del proyecto. Así lo desveló el delantero en su presentación con el club rojiblanco, donde lucirá el dorsal 20. "Todo se alteró en las últimas dos semanas. Fue a verme a mi pueblo junto con Gerardo. Es la primera vez en mi vida que un entrenador va a visitarme. Desde aquí agradecerle: fue una charla muy buena. Me convenció. Ha sido una persona importante. Me toca agradecer el esfuerzo que hizo".

Todas las declaraciones de Mario González:

El Pistolero. "Lo de Súper Mario se utilizó en Portugal. Pero yo prefiero el Pistolero: ha sido mi celebración. Surgió como algo espontáneo. Estoy deseando marcar gol con esta camiseta y hacer la celebración; si marco en Tenerife no lo voy a celebrar. El respeto está por encima. Me fastidia que me haya tocado el primer partido. Pero ha tocado así"

¿Cómo vive el fútbol? "Me dedico a fútbol 24 horas: es como debe ser esta profesión. Es a lo que me dedico. Yo soy así: lo vivo de una forma muy intensa. Soy un apasionado del fútbol. Por aquí han pasado grandes jugadores: Villa, Abelardo, Luis Enrique "

Número de goles: "No me gusta ponerme un número: soy del trabajo diario. Al mismo tiempo ponerse un objetivo es marcar límites: si hoy digo 8, ¿por qué no serán 10? Los números llegan con el trabajo bien hecho"

Estado físico: "Llevo un mes parado. He estado trabajando por mi cuenta. He hecho las cosas bien. No es lo mismo, voy a necesitar un tiempo. Pero no estoy preocupado: es una de mis virtudes. Habrá que hacer un esfuerzo un poco mayor"

Futuro en el Sporting: "Evidentemente, el contrato habla de mis intenciones. Si vengo cedido con una opción de compra es por qué quiero que se dé: me gustaría quedarme mucho tiempo. No depende de mí. No es fácil. Pero lo vamos a pelear. Me veo el año que viene jugando en Primera. Ojalá que sí"

Proyectos largos y estabilidad: "Influyen muchos factores. A lo largo de carrera busqué estabilidad; también una cesión para prolongar mi carrera y buscar una opción mejor… A uno siempre le gusta buscar estabilidad: en los últimos cinco años he estado en muchos sitios.. y he rendido. Me adapto rápido. La estabilidad es fundamental"

¿Qué le piden?: "Me pedirán ser la referencia: un delantero de área. Todos quieren goles, y yo también: pero son la consecuencia de hacer las cosas bien. En eso voy a trabajar. Ahora me toca analizar y ver en qué punto son bueno

¿Por qué el Sporting?: "Me ha empujado a tomar esta discusión: es un club histórico y que está haciendo las cosas bien. Mareo es de Primera División. Tenía otras cosas: yo decidí hace bastante.Se ha alargado un poco todo: yo lo tenía claro desde hace 10 días. Convencido de que este es el sitio que tenía que elegir"