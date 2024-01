Ramírez eleva la ambición en el Sporting: "No firmo el play off"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, admitió su enorme satisfacción con el fichaje de Mario González: “Nos suma dentro del área”, señaló sobre las cualidades del delantero, que entró en la lista de convocados. El técnico canario fue tajante a la hora de ser cuestionado si firma el play off: “No firmo el play off; si mejoramos la primera vuelta, vamos a tener un premio superior”.

Mario González

“Está adaptándose a ritmo de entrenamiento y viene sin ritmo de competición. Como ha estado entrenando y se encuentra bien, está para algunos minutos”.

Fichaje de Mario González

“Tiene que entender Mario que no todo se puede contar a la prensa. Nosotros llevamos haciendo un trabajo para tener un mapa de jugadores ante posibles salidas o imprevistos en cualquier posición. Vimos las opciones y en las que el club está trabajando. Es Mario el elegido y el que de parte y parte nos pusimos de acuerdo. Es una persona excelente. Nos va a dar características que no teníamos: Djuka, Juan (Otero) y Campu tiene otras”

Cualidades de Mario González

“Es capaz de amenazar con desmarques, tiene una velocidad al espacio. Es algo parecido a lo de Juan y Djuka; pero nos suma dentro del área características distintas: en juego aéreo, en primer palo… situaciones de un delantero de área como es él”.

Cansancio en el Tenerife tras la Copa

“Tiene una plantilla lo suficientemente amplia y ya están recuperando efectivos como para poder rotar. Se guardó jugadores que doy por hecho que van a jugar mañana. Y desde lo anímico: Las Palmas cae en el derbi y hace un partidazo contra el Villarreal. Llevan tiempo sin ganar en casa y van a querer ganar”

Un año en Gijón

“Me ha regalado la posibilidad de un club que sabía que era grande; pero viviéndolo con la gente de la ciudad y del club..: me ha regalado personas. El Club tiene empleados espectaculares. Hay una energía muy chula. Y una energía que se vive en el día a día. Da gusto venir a trabajar. Me ha permitido conocer una Liga donde el nivel de entrenadores y jugadores es muy alto. Me ha hecho mejor entrenador y mejor persona.

Renovación

“No firmo el play off. Si nosotros mejoramos la primera vuelta, que tenemos la capacidad de hacerlo, vamos a tener un premio superior al play off”.

Cualidades del Tenerife

“Son un equipo muy vertical y que si les dejas espacio te dominan y progresan; pero si les presionas son verticales y te llegan con gente al ares. Arriba tienen calidad. Y tienen ganadores de duelos atrás. Lo dije esta semana: como no salgamos con la máxima atención y energía, el Tenerife te pasa por encima. El tema está en que si ganan dos partidos… se colocan dónde estamos nosotros. Está todo tan igualado. Nosotros no estamos más cerca del Tenerife que del ascenso. No podemos pensar por estar tercero que ya está hecho. Y el décimo está a dos partidos del play off. Estamos en enero. La clasificación no nos da nada. Se trata de que lleguemos a mayo con opciones de estar a un partido”.

Eterno rival

“Nunca pensé que en algún momento iba a sentarme en el banquillo rival del Heliodoro. Solo jugué derbis de fútbol base y obviamente no estoy en un derbi. Pero ya lo dije en el partido de ida, para mi lo es: son partidos que vivimos con mucha intensidad”

Incertidumbre

“Ningún jugador ha dejado de ser profesional por la incertidumbre o porque pueda salir. Yo intento no pensar en eso y estoy presente en el entrenamiento y en el partido.

Ansiedad

“No siento ansiedad por ganar. Cuando das todo lo que tienes y te sientes orgulloso del trabajo bien hecho.. sabes que esto es un juego pero el resultado suele ser consecuencia de lo que has hecho; pero a veces no lo es. Veo a todos convencidos que de lo que estamos haciendo está bien. Podemos mejorar obviamente y estar más cerca de ganar”.

Mercado cerrado

“A esta plantilla no hay que añadirle nada. Porque ha conseguido estar donde está. Si venía algo era para sumar y ayudarnos a tener algo distinto. Pero más allá de eso ya hemos comprobado lo competitivos que podemos llegar a ser. Estoy muy contento con el grupo de jugadores que tenemos y el trabajo diario que hacemos”