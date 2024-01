Victoria. “Veníamos de una secuencia de partidos con más méritos que el rival para poder ganar. Romperla y más aquí, me sabe como ninguna. Veníamos con ese sabor agridulce de no ganar. No creo que nos costara entrar, pero sí con el paso de los minutos ellos fueron dominadores. Nos costó con su gol. Si cuando no estamos bien somos capaces de competir y no salir perdiendo, habla muy bien del equipo. La segunda fue teniendo ocasiones y queriendo ganar el partido. Los cambios fueron para eso”.

Triunfo de fe. “Tuvimos la suerte que nos faltó en jornadas anteriores. Sabíamos que iba a ser un partido largo. Nos interesaba. Venían de Copa, de desgaste. Hubo un bajón físico de ellos que hemos intentado aprovechar. Metimos carne en el asador para ello”. Empate. “Fue el punto de inflexión. Incluso yéndonos con 1-0, ni tan mal. Hablamos que la gente que entrase iba a dar un impulso. Con el empate quisimos ir adelante con los dos cambios porque nos iban a dar un extra de fútbol”. Doble cambio. “Va siendo un hecho que se repite, la importancia de los que entran. Muchas veces planteamos un once sabiendo que entrarán cinco que nos pueden dar otra cosa. Está siendo diferencial eso este año”. Queipo. “Venía de una racha de partidos en los que no había estado con la chispa que tenía. Le mermaron las lesiones. Sé lo que es para un delantero un gol. Se le dan bien las islas. Si lo hizo en la de enfrente, en esta era obligatorio”. Róber Pier. “En esta categoría es fundamental defender bien. No solo Rober. Todo es fruto de un trabajo diario”. Mario González. “Entendía que la demanda física del partido tenía que ser para otro jugador como Djuka. Hay que tener paciencia. Era importante que estuviera con el grupo. Estará preparado para la próxima jornada. Son todos importantes para mí. Intento que mis hechos hablen por sí solos. El que entra está preparado. Lo vemos con el paso de las jornadas. Ascenso directo. “Lo que más nos motiva es seguir sumando, por que enero ya se está marchando y seguimos ahí. Para mí es lo más importante. Se lo comentaba al director deportivo del Tenerife. Que no perdamos la expectativa. El Tenerife está a dos victorias del play-off. Está todo tan ajustado, que independientemente de la clasificación, esto se va a decidir en mayo. Y veremos quién va a tener esa pizca de jerarquía para entrar”.