El Sporting de Gijón desoye la primera tentativa del Norwich City por Jonathan Varane, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, e insiste en que el centrocampista, con contrato en vigor hasta 2027, no está en venta y no va a salir en este mercado de enero, pese al acelerón del equipo inglés. En Mareo se mantienen firmes y continúan con una posición negociadora fuerte: creen que Varane será importante esta temporada y que además es un valor de futuro para el club rojiblanco; además, mantienen, que la plantilla no se descapitalizará en estos días finales de mercado, que cierra tanto en España como Inglaterra el miércoles 31 a las 00.00. Varane tiene una cláusula de salida que roza los 10 millones en Segunda División.

En la entidad rojiblanca recalcan que en estos momentos solo está "abierta" la situación de Axel Bamba, que apunta a terminar la temporada en Mareo. Ayer, sábado, se produjo un contacto en el que se trasladó la propuesta del club inglés, que hacía números para llegar a una oferta final de 2 milones de euros, y que ha sido desestimada por los ejecutivos del club rojiblanco. Fuentes próximas al club aseguran que la propuesta no alcanza aún esos 2 millones de euros. En cualquier caso, insisten, Varane no va a salir este enero, por esas cantidades. Las comunicaciones podrían continuar en los próximos días. El Sporting se mantiene reacio a vender. Hoy, el equipo rojiblanco tiene un partido importantísimo en El Molinón (21 horas) ante el Racing de Ferrol. Varane está citado. El Norwich City, que tiene una gran valoración del mediocentro francés, de 22 años, continúa al acecho. El histórico club inglés busca sí o sí un mediocentro este enero, y cree que Varane, que cumple con los requisitos para jugar en el fútbol británico, encaja a la perfección en su proyecto. En cualquier caso, si en Mareo se mantienen firmes e insisten en el "no", el Norwich tiene otros nombres apuntados para buscar alternativas.