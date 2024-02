El Sporting mantiene su candidatura al Mundial, pero no convence al Ayuntamiento: estas son las razones

Cumbre de urgencia entre el Sporting y el Ayuntamiento de Gijón para tratar el momento más delicado –de los muchos que ha tenido en un año y medio– de la candidatura "Asturias 2030" para ser una de las sedes del Mundial. La opción gijonesa vive sus días más movidos tras ver la luz el proyecto de un nuevo El Molinón hace apenas seis días en una presentación pública que ya es casi lo de menos. David Guerra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, se desplazó ayer, a media mañana, al Consistorio para mantener un encuentro con Jesús Martínez Salvador, concejal, portavoz del gobierno local y segundo teniente de Alcalde.

La cita, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, tuvo una hora y media de duración. Guerra se personó en el Ayuntamiento con la intención de salvar la candidatura, y evitar su caída en esta fase inicial, tras muchos meses batallando.

El cara a cara tenía mucha miga. Porque el gobierno local hizo el miércoles públicas sus dudas a aspectos esenciales del proyecto y que comprometen la continuidad de la candidatura, que debe superar sí o sí el filtro municipal antes de llegar a la última criba: la de la Federación Española, que también observa ahora el proyecto de El Molinón lejos de los favoritos. La fecha límite que se estipulaba para la firma de la solicitud oficial de la candidatura era el 24 de febrero, el viernes que viene. Pero ya no se puede descartar que el plazo se amplíe para que el Sporting gane tiempo. De hecho, esa posibilidad quedó semiabierta ayer en la reunión. Salvador, no obstante, verbalizó a Guerra que la firma del acuerdo debe llevarse a Pleno. No es una decisión que deba tomar solo el actual gobierno local, entienden desde el Consistorio, sino que es un tema tan delicado que debe ser tratado por el resto de los grupos municipales. Si se decide en pleno, el proyecto tiene casi todas las opciones de no salir adelante. Solo Vox parece por la labor de votar "sí". El resto de grupos municipales ya han hecho públicas sus dudas y recelos de las exigencias de la FIFA.