Pascanu, Cote, Hassan, Roque y Otero, posibles novedades ante el Albacete

Se preparan cambios. De nombres y de sistema. El Sporting recibe esta noche al Albacete (El Molinón, 20.30 horas) con la necesidad de reencontrarse con la victoria para mantenerse en la lucha por la promoción. En el último ensayo, Pascanu, Cote, Hassan, Roque Mesa y Otero trabajaron como novedades en un once que volvió a recuperar el dibujo habitual. No parece que vaya a repetirse, por tanto, la defensa con tres centrales. El posible once del Sporting sería el formado por: Christian Joel; Pascanu, Insua, Diego Sánchez, José Ángel; Hassan, Roque Mesa, Nacho Méndez, Fran Villalba; Gaspar y Otero. Completan la convocatoria Bloch, Guille Rosas, Róber Pier, Pablo García, Bamba, Varane, Nacho Martín, Queipo, Álex Lozano, Mario González y Djuka. Son baja, por lesión, Cali, Rivera, Yáñez y Zarfino, además de Campuzano, este último, por precación. El Albacete, por su parte, no tiene a Olaetxea, por sanción, ni a Julio Alonso ni Álvaro Rodríguez, por lesión.