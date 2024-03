Róber Pier responde sobre los pitos al Sporting: "Te puede gustar menos el estilo, pero..."

El Sporting ultima la preparación de la visita al Amorebieta tras un entrenamiento, el de este miércoles, en el que no han participado Víctor Campuzano, Gio Zarfino y Axel Bamba. El que pretende agarrarse a la titularidad con fuerza es Róber Pier, quien asume el valor de las once últimas jornadas para materializar el sueño de seguir en la pelea por el ascenso. El vestuario es consciente de que, desde fuera, el partido ante el colista exige "ganar sí o sí", pero advierte que no va a ser nada sencillo.

La suplencia. "La viví con naturalidad. A nadie le gusta estar fuera del once. Entraron compañeros que lo hicieron fenomenal y eso es lo importante, que el equipo mantenga el nivel".

Pálpito. "Este año está todo muy apretado, hay muchos equipos. No suelen haber tantos en la pelea. Son muy importantes los partidos que quedan. Quedan muchos puntos, todo por decidir. El que está mentalmente más preparado, será el que esté arriba. En eso estamos, en estar fuertes, en ser un equipo maduro".

Pelea. "Al haber tantos metidos, no hay que exagerar con finales, pero sí darle mucha importancia. Ahora tenemos un partido muy jodido, pero que la gente piensa que hay que ganar sí o sí. Quién te dice que este lo vayamos a perder y después ganar al Espanyol. Hay que trabajar con humildad e intentar ganar".

Amorebieta. "Puede ser que tengan alguna similitud (con el Alcorcón). Estarán ordenados en defensa y nos darán algo el balón. Será rocoso y difícil. Intentamos trabajar nuestras opciones en ataque para intentar encontrar huecos. En ataque, nos esperamos de ellos algo más que un juego vertical".

Trabajo mental. "Somos un vestuario bastante veterano, inteligente en ese sentido. También el cuerpo técnico se preocupa mucho de esa faceta. Ante un mal resultado, se habla. La comunicación en el vestuario es muy buena. Los equipos que se dicen las cosas son los que al final crecen y mejoran".

Pitos en El Molinón. "Me ha sorprendido. Casi todo el partido, o tres cuartos del partido íbamos por delante. Es la exigencia que tiene El Molinón. Tenemos que ser responsables con ella. En ciertos momentos genera cierta tensión que no ayuda, pero el público es soberano y tiene que hacer lo que piense".

Juego y competir. "He visto equipos ascender sin el juego más vistoso y lo contrario. Lo importante es competir bien. Entiendo que la afición se frustre cuando el equipo no compite, como ante el Levante. El otro día, sin embargo, sales enchufado, metes un gol y no pasas muchos apuros. Eso es competir. Te puede gustar más o menos el estilo, pero había que ganar y ganamos".