Ramírez, la razón de los tres centrales del Sporting y su mayor satisfacción: "Hemos sido valientes"

Visiblemente satisfecho con romper la mala racha a domicilio y, especialmente, con la forma de conseguirlo. Miguel Ángel Ramírez puso en valor la victoria de un Sporting al que vio "valiente" para sacar adelante un encuentro que el entrenador valor como "superimportante". El técnico se deshizo en elogios con Nacho Méndez, un jugador "diferencial", y comparte el alivio por ver a Mario estrenarse como goleador.

La victoria. "Necesitábamos ser más sólidos, defender mejor y competir mejor. Hay un rival que te pone dificultades, pero fuimos capaces de irles dominando, irles sometiendo…".

La reacción. "Hemos tenido golpes duros, pero este grupo tiene la capacidad de levantarse. Al primer día de la semana va con toda la energía para darle la vuelta. La semana fue fantástica, como casi siempre. A nivel emocional y mental, volver a ganar, ganar bien, ir a casa sabiendo que vamos a seguir ahí, arriba, apretando, es superimportante".

Penalti. "No he vuelto a ver la acción repetida. En directo me pareció que le tocaba una parte del cuerpo antes que la mano. Eso me ha dicho Pablo y también mi cuerpo técnico. No sé cuál ha sido el criterio cuando la norma dice que si viene de otra parte del cuerpo el balón, no es penalti".

Mario, gol. "Los delanteros siempre cargan con esa mochila. Es muy importante el gol. Él lo sabe. Es importante para este tramo final, para eso vino. Para marcar esa diferencia".

Nacho Méndez. "Es el primer doblete de su carrera. Ni cuando era alevín, no sé si marcó dos goles (bromea). Su temporada es espectacular poniendo en perspectiva que viene de un año parado. No esperábamos que fuera capaz de mantener durante tanto tiempo una exigencia así. Sobre todo de una manera tan regular. Seguramente ya pasó su peor momento. Este año está siendo diferencial".

El mensaje al descanso. "Hay varios mensajes al descanso y varias claves. Uno es el emocional, el ser nosotros y poder creer en que siendo nosotros vamos a ganar los partidos. Y ciertos ajustes también que hablamos en dónde podían estar los caminos. Empezamos bien, fuimos sacudiendo al rival, y teníamos que creer en que nos iba a salir bien. Ha sido el principal pensamiento que nos iba a dar ese plus. Creer en lo que hacemos".

La fe. "Siempre hemos creído. Sabíamos que quedaba un montón. Teníamos que tropezar lo menos posible para que no se abriera una brecha granda. Si éramos capaces de romper esta racha íbamos a tener opciones. Sabemos de lo que somos capaces, de lo igualado de todo. Nunca dudamos. Cuando estábamos segundos, estábamos a dos puntos del décimo".

El valor. "Hemos dado un paso al frente siendo valientes, siendo nosotros, atreviéndonos. Es lo más reconfortante, lo más importante".

La afición. "Volvemos a necesitarles. El otro día me dio tristeza porque El Molinón volvió a rugir y era ese equipo que emocionaba e inspiraba. El final fue cruel. Tenemos muchas ganas de volver a jugar en casa".

Sistema. "Cambié por nosotros y por el rival. Necesitábamos defender mejor y para ello se necesitaba esta estructura y estos perfiles. Hassan no es carrilero pero Guille no estaba para más de 45. Había que ajustar ciertas cosas en defensa, siendo generoso en defensa. Nos faltó dinamismo por dentro, por eso entró Gaspar. Es lo que nos ayudó".

El final de Liga. "Lo hablaba con Róber Pier. Las Palmas, el año pasado, de los últimos diez ganó dos. Va a estar todo así de apretado hasta el final. Donde puede pasar cualquier cosa, que podamos estar con esas opciones".