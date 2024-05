Recuperar equilibrio: Ramírez medita situar a Pier como pivote con vistas a la final ante el Espanyol

Aunque queda mucha semana por delante, Ramírez barrunta con su círculo soluciones para remediar la fragilidad defensiva que está sufriendo su proyecto, que ha encajado hasta nueve goles en los últimos cinco partidos, una losa enorme a la hora de sacar adelante los encuentros (3 derrotas en ese tramo). Sabedores del potencial del Espanyol y de que los últimos resultados de rivales directos han avivado las opciones de play-off, los técnicos estudian a nivel interno soluciones para recuperar el equilibrio que ofreció durante muchos tramos de campeonato el Sporting y que hace tiempo ha perdido. Una de las varias ideas que tiene el staff técnico rojiblanco en la cabeza y que está sobre la mesa para la batalla del domingo (16. 15 horas) pasa por devolver a Róber Pier, teórico central, al centro del campo. Tampoco se descartan otras soluciones, como la defensa de cinco. Pero las posibilidades de que Róber Pier vuelva a ser el ancla crecen.

Ya jugó el gallego en esa demarcación en la última visita, en el Martínez Valero, y la percepción que tienen en Mareo es que a pesar de la derrota ante el Elche el equipo cuajó una aceptable actuación y que Pier estuvo correcto en esas funciones. En ese caso fue más un remedio ante la plaga de bajas que golpeaba al conjunto, que se había quedado de golpe sin efectivos en la medular.

Ahora aunque Ramírez ha recuperado para la causa a Roque Mesa y Varane ya ha olvidado sus pequeñas molestias musculares, cree el técnico que Pier es un futbolista que puede dar juego posicional en esa demarcación estratégica que es la de pivote. También que se trata del futbolista de toda la plantilla que más se puede asemejar a Nacho Martín, quien por otro lado ha dado algunos pasos y parece estar más cerca de regresar tras su esguince de rodilla, pero cuyo concurso aún parece precipitado para la exigencia física de la cita en Barcelona.

El equipo regresa esta tarde (16 horas) al trabajo en Mareo y Ramírez tiene aún por delante entrenamientos para tomar una decisión e ir recuperando efectivos de algunas molestias. Nacho Méndez jugó algo mermado el encuentro ante el filial groguet, razón que empujó a la convocatoria de Óscar Castro. Si el de Luanco está "ok", apunta a seguir en el once. Sino, un binomio Roque Mesa-Pier puede ser una de las posibilidades de las varias que se estudian. Juegue o no Méndez, Pier es una posibilidad como pivote.

Un lavado de cara

En cualquier caso, Ramírez, que recupera a Otero, pieza clave, además de Hasasan, barrunta cambios estructurales para la visita al Stage Front Stadium del Espanyol tras dejarse más que tres puntos ante el filial del Submarino Amarillo en El Molinón. Contra el Villarreal B, el equipo completó una de sus peores actuaciones, con las líneas muy separadas, acumulando errores individuales y colectivos groseros, especialmente en la zaga, que fue un caos. Los técnicos están concienciados de la necesidad de recuperar la solvencia defensiva para volver a ser competitivos.

