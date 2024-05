Así fue el detonante del partido de infantiles desalojado en Mareo: "Os tenían que reventar"

El acta es contundente y da muestra de los graves problemas del fútbol base en cuanto a educación y deporte. El escenario tocó esta vez en la Escuela de Fútbol de Mareo, durante la celebración de un partido de la tercera categoría infantil. Niños de13 años. El árbitro explica detalladamente cómo el encuentro entre el Sporting Femenino, tercer clasificado y el Atlético Camocha, líder, acabó disputándose sin público al tener que desalojarse el campo por la cantidad de insultos recibidos. Las frases del bochorno son varias.

El colegiado, Pelayo Viña Fernández, tuvo que parar el encuentro hasta dos veces. Como recoge en el acta, «en el minuto 63 activo la primera fase del protocolo contra la violencia verbal tras escuchar en varias ocasiones a un grupo reducido de aficionados locales, a los que identifico como seguidores de este equipo por sus ánimos yprotestas durante el partido, dirigirse a diferentes jugadores del equipo visitante a voz en los siguientes términos: ‘Os tenían que reventar’ e instando a las jugadoras de su equipo a agredir a los rivales con los siguientes términos: ‘Dale una patada en los cojones’». El delegado del Sporting se dirigió a ellos y advirtió a los aficionados identificados por el árbitro como seguidores del equipo rojiblanco. Se siguió jugando, pero no acabó ahí.

El árbitro tuvo que detener el juego una vez más. «En el minuto 80+1 me dispongo a aplicar el protocolo contra la violencia verbal en su fase segunda al escuchar insultos hacia mi persona a voz en grito en los siguientes términos: ‘Árbitro hijo de puta’, sin ser capaz de saber de qué equipo era el seguidor que me profirió tales insultos. Tras ello, invito a los equipos a dirigirse a sus vestuarios y suspendo temporalmente el partido. Tras doce minutos en vestuarios, el delegado local me comunica que lo que resta de partido (5 minutos), se jugará sin público para evitar mayores problemas», detalla en el acta.

El Sporting condena los hechos

El Sporting no ha tardado en reaccionar tras conocer lo sucedido este sábado en el campo número 7 de Mareo. "El Real Sporting de Gijón lamenta y rechaza los incidentes ocurridos en el partido entre nuestro equipo infantil femenino y el SD At. Camocha A. El club, en todo momento, y como recoge el acta oficial del partido, ha reaccionado siguiendo las indicaciones del señor colegiado. El encuentro pudo concluir sin ningún contratiempo.El Sporting continuará impartiendo formaciones a jugadores/as y sus entornos más cercanos para que los valores del deporte primen por encima de todo. La violencia -verbal o física- no tiene cabida ni en los terrenos de juego ni en las gradas", ha subrayado la entidad gijonesa.