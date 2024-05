Orlegi sitúa a Albés como su favorito si Ramírez no continúa en el Sporting

Rubén Albés, técnico nacido en Vigo hace 39 años, es el entrenador que más gusta a Orlegi Sports para tomar las riendas del banquillo del Sporting con vistas a la siguiente temporada siempre y cuando se confirme la no continuidad del Ramírez en el cargo, algo que ahora mismo es difícil de prever mientras las opciones de ascenso sigan existiendo. El gallego es el principal candidato que tiene la organización para liderar el próximo proyecto deportivo del club rojiblanco, siempre y cuando no siga Ramírez, según fuentes consultadas. Hay más nombres sobre la mesa. Aunque el encuentro entre Albés y miembros de la cúpula de Orlegi es de por sí sintomático, hoy por hoy no se han iniciado negociaciones, ni se esperan de forma inminente, por una serie de factores que resultan determinantes.

Primero, porque el equipo apura sus opciones de subir y afronta mañana ante el Andorra (El Molinón, 16. 15 horas) una auténtica final para mantenerse en la terna de candidatos a esas cuatro plazas que dan acceso al play-off de ascenso. Y si la temporada, que se ha embarrado en las últimas semanas por la irregularidad del equipo y situaciones ajenas a la pelota, se remata con un ascenso se da por hecho que continuará Ramírez. Pero si no se consigue la machada, Orlegi quiere primero volver a escuchar al canario para conocer sus planes de futuro, aunque se intuyen. Ramírez aún no ha clarificado qué piensa hacer con su carrera si el club sigue en Segunda. Algunos ejecutivos de peso de la cúpula del grupo estaban, al menos hasta hace unas semanas, por la labor de dar continuad a su proyecto, valorando positivamente su gobierno.

Aunque durante estos meses se han producido acercamientos, promovidos por el club, de carácter meramente informal, Ramírez siempre ha pospuesto esta discusión hasta el cierre del ejercicio para valorar todo con mayor claridad. Para otros miembros importantes de la dirección del conglomerado perder al actual entrenador tampoco sería dramático, especialmente ante la disparidad sobre algunos criterios.

Entre bambalinas se aprecia que la continuidad de Ramírez es prácticamente segura en el escenario de ascenso pese a que no figuren cláusulas en el contrato, y muy difícil si la entidad comienza otro año más en la categoría de plata. La relación entre el grupo y el técnico es cordial, de respeto, aunque algunos capítulos recientes han propiciado un cierto desgaste.

Además, hay otros condicionantes que de momento sitúan en compás de espera el inicio de las negociaciones entre Orlegi y Albés, que en su momento fue una opción muy real para el banquillo de El Molinón si Martí hubiese aguantado hasta el final de la campaña 2021-2022. Pero Javier Fernández se encomendó a Abelardo para evitar que la entidad saliese del fútbol profesional, y luego Orlegi se hizo con el control del club, lo que propició un giro total en los acontecimientos. Albés, que siempre ha visto con buenos ojos el Sporting, tiene otras situaciones abiertas.

Algunos clubes se han interesado en él, como el Alavés en el caso de que no siga García Plaza, que ahora parece por la labor de renovar, y también el Cádiz. Incluso ha mantenido encuentros con otros proyectos. Pero de momento tampoco ha avanzado con estos clubes potencialmente interesados, que pueden parecer más atractivos, lo que a priori es positivo para el Sporting. Orlegi sigue a más entrenadores e incluso mantuvo contactos con otros. Hace unos meses, Gerardo García se interesó por Claudio Giráldez, entonces en el Celta B, e incluso se desplazó a Vigo para conocer su método. No fue más allá, entre otras cosas porque Giráldez promocionó. También tenía el Levante, muy interesado.

