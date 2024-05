Cali Izquierdoz, contundente con el gol anulado al Sporting: "Que se equivoque el línea, vale, pero arriba..."

"Estamos dolidos, necesitábamos los tres puntos". Cali Izquierdoz mostró al final del partido la rabia del Sporting por la derrota ante el Leganés. "Creo que en la primera ocasión de peligro que nos generan, nos convierten. Después hacemos un gol que nos anulan que fue muy justito", señaló el argentino antes de evidenciar su enfado por el criterio arbitral. "No sé cómo ven el fuera de juego. Si se equivoca el línea, bueno, pase, pero si lo están viendo desde arriba (por el VAR). Es muy fina. A veces juega a favor y otras en contra, pero si lo decidieron así, ya está, ya perdimos el partido", explicó.

"No sé... No decido", apuntó el Cali sobre la conveniencia de erradicar el uso del VAR. "Hay tres o cuatro personas sentados en una sala, con tecnología de última generación, y todavía se cometen errores. Si no hay justicia cien por cien, mejor como estábamos antes, que había más continuidad y era todo más entretenido. Ahora no sabemos qué esperar. Estamos todos mirando al árbitro para saber si hay que esperar, abrazarnos, o no", añadió, muy gráficamente, el jugador del Sporting.

"Nosotros vamos a apuntar a sumar los seis puntos que nos quedan y después a ver qué pasa con los rivales. Haremos nuestro trabajo y después a ver qué pasa", continuó el Cali sobre las opciones de acabar en play-off en las dos jornadas finales. "De nuestra parte, a hacer el máximo esfuerzo hasta el final. Ha sido una temporada muy buena para nosotros. Competimos muy bien en la mayoría de los partidos. Nos encontramos ahora más abajo de lo que estuvimos toda la temporada, lamentablemente", argumentó el Cali.

El capitán rojiblanco agradeció el apoyo de la Mareona en Leganés. "La gente nuestra son enfermos, fanáticos del Sporting. Lo quieren como a su hijo o su hermano mayor. No hace falta decirles nada. Van a estar siempre", concluyó.