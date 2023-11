Un antiguo linaje de plantas llamado cícadas, que alguna vez fue el alimento favorito de los dinosaurios pastadores, fue una de las pocas especies vegetales que sobrevivió al evento extremo que causó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años: un nuevo estudio confirma que lograron sobrevivir gracias a su capacidad para extraer nitrógeno del aire.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature Ecology & Evolution concluye que las especies de plantas que sobrevivieron al impacto del asteroide Chicxulub, que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios no aviares y con el 75% de la vida existente en la Tierra en ese momento, superaron ese evento extremo gracias a su habilidad para absorber nitrógeno del aire.

La ayuda de bacterias simbióticas

Según explicaros los científicos a cargo de la investigación, liderados por el especialista Michael Kipp, de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, algunas variedades de cícadas, un grupo de plantas que muchos dinosaurios usaban como alimento, sobrevivieron dependieron de bacterias simbióticas en sus raíces, que les proporcionaban nitrógeno para facilitar su crecimiento. Las cícadas son plantas con semillas antiguas (gimnospermas), que surgieron a principios del Pérmico.

De acuerdo a una nota de prensa, de una forma similar a cómo lo hacen las legumbres modernas y otras plantas que emplean la fijación de nitrógeno en su desarrollo, las cícadas que lograron sobrevivir al último gran evento de extinción masiva que tuvo lugar en la Tierra intercambiaron sus azúcares con bacterias afincadas en sus raíces, que les entregaron a cambio el nitrógeno extraído de la atmósfera.

La firma del nitrógeno

"En las pocas muestras fósiles que pertenecen a linajes de cícadas supervivientes y que no son tan antiguos, o sea entre 20 ó 30 millones de años, vemos la misma firma de nitrógeno que se observa actualmente", indicó Kipp en el comunicado. En función de esto, los científicos concluyeron que su nitrógeno proviene de bacterias simbióticas. Por el contrario, en los fósiles de cícadas más antiguas y extintas, la firma de nitrógeno no aparecía.

En otro orden, aún no está del todo claro cómo la fijación de nitrógeno ayudó a las cícadas supervivientes. Por un lado, puede haber contribuido a sobrellevar el dramático cambio climático o quizás les permitió competir mejor con las plantas que se desarrollaron luego de la extinción, o incluso ambos aspectos en conjunto resultaron benéficos para las plantas.

Referencia

Nitrogen isotopes reveal independent origins of N2-fixing symbiosis in extant cycad lineages. Michael A. Kipp et al. Nature Ecology & Evolution (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41559-023-02251-1