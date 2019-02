La pregunta que ni tan siquiera Fran Pasapalabra ha querido responder

Francisco González continúa "saboreando" las mieles del éxito. Son cientos las personas que le contactan a través de las redes sociales con el asturiano con el único objetivo de saber su opinión sobre un tema concreto o de conocer cómo está viviendo el tsunami que supuso hace apenas unos días ganar más de un millón de euros gracias al bote de Pasapalabra, el concurso más famoso de las tardes de Telecinco. Pero hay que preguntas que a pesar de su inteligencia y su cultura ni Fran González se atreve a contestar (se supone que por no quedar mal con nadie y por evitar la clásica rivalidad entre ciudades).

Hace nos días un usuario de Twitter se dirigía al ya ex concursante de Mediaset para hacerle una pregunta complicada. Todo surgió a raíz de la foto que un equipo de fútbol suizo compartió de Fran en la que el asturiano lucía la equipación de estos deportistas. "Aquí ¿eres más del Sporting o del Oviedo?", le cuestionaba un tuitero a Fran. No se supo la respuesta. Este licenciado en Biología y vecino de Colloto no quiso meterse en ese "compromiso".

Lo que no deja de crecer es, a raíz de los comentarios que se pueden leer en redes sociales, la fama del propio González, que llega incluso a traspasar fronteras tal y como se pudo ver en la foto que colgó el equipo suizo y en la que presumían abiertamente de tener un fan como él. Y es que no sólo ha logrado ganar el bote de uno de los programas de televisión más conocidos de España (y casi del mundo al haber este tipo de formato en varios países). Además Fran ha logrado batir varios récords durante su estancia en el programa de las tardes de Mediaset.

González ya ha empezado a aprovechar el dinero que ganó en el formato (al menos en parte ya que como ya te contamos en este artículo al final González no se lo lleva todo, lo tiene que "repartir" con Hacienda). El propio concursante lo confesó en un programa del fin de semana de Telecinco. Lo primero que ha hecho con el dinero este asturiano es comprarle un coche nuevo a los padres. Lo necesitaban y González no lo dudó ni un solo momento lo que demuestra su carácter desprendido, sus ganas de ayudar a los demás y su afán por complacer a su familia, lo que le hizo en buena medida ganarse tanto el respeto como el cariño de la audiencia.