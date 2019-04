El comentario homófobo de Rafa Mora que ha pasado desapercibido durante su participación en el programa Okupa

Rafa Mora ha sido siempre uno de los comentaristas más polémicos de Sálvame. La gran cantidad de seguidores y detractores que este colaborador de televisión lleva tras aparejada es algo que ya se veía desde que participó en otros formatos como Mujeres y Hombres y Viceversa (el programa del corazón en el que se dio a conocer y que de aquella se emitía en Telecinco). Por eso a casi nadie le sorprendió que Mora fuera uno de los nombres que Mediaset barajó desde un primer momento para incluirlo en la lista de colaboradores de Sálvame que se metían en la casa de Gran Hermano para hacer un nuevo reality que en realidad sólo duró dos días: el Sálvame Okupa.

Durante su estancia en la casa más famosa de la televisión Mora protagonizó varias polémicas. Algunas de ellas incluso pasaron desapercibidas. Como un comentario con tintes homófobos que le dijo a Carmen Borrego durante un encuentro en el baño de la vivienda el domingo por la mañana.

La hija de María Teresa Campos (y hermana de la también colaboradora de Sálvame Terelu Campos), ayudó a Mora a ponerse crema hidratante en la zona de la espalda en la que el colaborador valenciano se había hecho un nuevo tatuaje sólo unos días antes de entrar en la versión Okupa de Sálvame. "Madre mía tienes una espalda más grande que el salón de mi casa, se nota que estás en plena operación bikini y que has vuelto a entrenar", aseguró Borrego sorprendida por la musculatura del cuerpo de Mora. La respuesta del extronista no se hizo esperar. "Me estoy poniendo en forma y está dando resultado. Iba a pedirle a Víctor Sandoval que me echara la crema pero no me he atrevido por si acaso€", afirmó Mora quizá temeroso de que si hubieras pedido al también habitante de la casa que le pusiera crema pudiera acabar abusando de él.

Mediaset ideó Sálvame Okupa como una buena manera de unir el final de la versión de parejas de Gran Hermano VIP (el "Dúo" que acabó ganando María Jesús Ruiz) y el principio del reality por excelencia de la casa: Supervivientes. Al final la audiencia respaldó la idea. Miles de personas siguieron el formato en directo a través de la televisión y aún más: el Okupa sirvió para llenar minutos y minutos de televisión y de varios programas de La Fabrica de la Tele que se emiten durante los fines de semana y que gracias a este pequeño reality tuvieron temas de los que hablar e imágenes con las que rellenar sus espacios.