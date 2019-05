La foto que demuestra la verdadera relación entre dos famosos concursantes de Pasapalabra: "Qué noche"

Es inevitable. Muchos concursantes que participan a diario en concursos de televisión acaban teniendo una relación personal entre sí. Pasan muchas horas juntos. Hay que tener en cuenta que en todos estos programas que se emiten a nivel nacional graban en un mismo día varios episodios por lo que los participantes en estos formatos viven auténticas jornadas laborales codo con codo. Pero si hay una relación que se haya establecido más allá de la pequeña pantalla esa es la de dos concursantes de Pasapalabra: Orestes y Jero. Se trata de los dos favoritos del público y los dos participantes que más están dando que hablar. Por eso muchos se preguntan cuál es su relación detrás de las cámaras. Y la verdad es que, a juzgar por lo que se ve en redes sociales, esa relación no puede ser mejor.



"Es todo un honor competir a su lado", llegó a decir el joven Orestes de su compañero de aventuras, Jero. En las últimas horas se ha publicado una foto en redes sociales (lo hizo el joven Orestes en su Twitter), en la que se veía la buena relación que mantienen estos dos jugadores que ya han compartido más de 20 roscos y que aún juegan para intentar llevarse a casa más de medio millón de euros de premio.



Pasapalabra ha conseguido con esta pareja unos datos de audiencia que no se veían desde hace semanas. La unión de estos dos concursantes parece funcionar. Y eso que el formato necesitaba un cambio de aires. El asturiano Fran González había dejado el pabellón más que alto con su participación en Pasapalabra. No en vano González (que finalmente consiguió el rosco y dejó el programa después de haber ganado más de un millón de euros), llegó incluso a batir el récord de audiencia consiguiendo el minuto de oro del día. Más de cuatro millones de personas estaban cada tarde pendientes de lo que hacía González.



A día de hoy la audiencia está dividida (lo que no le viene del todo mal al formato por la polémica que acaba suponiendo que se suman espectadores). Entre los que cada tarde ven el programa hay fans y seguidores tanto de Orestes como de Jero. Cada uno defiende al suyo y apuesta porque se llevará el rosco. Habrá que estar pendientes en los próximos días a ver cuál de los dos se lo lleva finalmente si no es que ninguno de los dos acaba eliminado y tiene que pasar por el conocido trámite de la "silla azul". A buen seguro que sus seguidores no se perderán palabra.