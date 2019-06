La nueva afición de Chicote que ha dejado sorprendidos a sus seguidores

A pesar de que todavía no se ha estrenado la séptima temporada de su programa Pesadilla en la Cocina (está al caer según la productora), Alberto Chicote sigue de actualidad. Y es que además de este formato y de las míticas campanadas acompañado de Cristina Pedroche el chef también presenta el programa "¿Te lo vas a comer?" que ya tiene nueva temporada y que a buen seguro va a barrer de audiencia. Pero no sólo de tele vive Chicote.



El chef tiene dos establecimientos de hostelería en Madrid de los que ya te hablamos en su día (en este enlace puedes leer las críticas que le hacen algunos de los que los han visitado) y dedica su tiempo libre a conversar con sus fans en redes sociales. Unas redes (especialmente el Twitter) en donde comparte todas sus pasiones. Que van más allá de la cocina y la comida. En concreto Chicote ya contó hace un tiempo (y lo demostró) que es un enamorado de la literatura. Pero ahora, además, tiene una nueva afición que ha sorprendido a muchos: la de pintar miniaturas.



"No te imaginaba pintando", le decía un tutiero hace apenas unos días. Lo cierto es que es una afición cada vez más de moda.



Chicote podría estrenar en unos meses su séptima temporada de Pesadilla en la Cocina. A lo largo de los últimos meses han sido muchos los que han utilizado las redes sociales para preguntar al conocido cocinero cuándo va a haber nuevos capítulos de un programa que se repite una y otra vez en los canales de Televisión Digital Terrestre de Atresmedia.



Lo cierto es que parece que los jefes de La Sexta están intentando dejar descansar el formato que tantos éxitos ha dado y que tan rentable resulta. El propio Chicote explicó hace un tiempo a través de redes sociales que ya había acabado el rodaje de todos los capítulos de la nueva temporada. Lo que parece que de momento no ha trascendido es dónde se va a desarrollar la acción de estas nuevas entregas.



Dicen quienes han participado en Pesadilla en la Cocina que al final siete de cada diez locales acaban cerrando sus puertas. Una estadística que no tiene nada de científico. En este enlace te contamos, por ejemplo, el caso de uno que acabó bien después del paso de Chicote y que logró remontar el vuelo y mejorar sus datos económicos y de clientes.





Con todos ustedes, el #Truño número 3.

Disfrutando mucho de pintar miniaturas, este Nasgull que no se si da más miedo por terrorífico o por feo... que no es poco.

Muchas gracias a todos los que me aconsejáis como mejorar.

Yo lo intento... con más que cuestionable éxito. pic.twitter.com/VXFyv63iBo — Alberto Chicote (@albertochicote) 3 de junio de 2019