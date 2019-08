Vuelven a acusar a Pasapalabra de tongo por esto que pasó con Orestes: "Está mal, rectificad"

Las acusaciones de tongo al programa de Telecinco Pasapalabra han vuelto con fuerza esta semana. Lo cierto es que los muchos espectadores de este longevo concurso de Mediaset no dudan en atacar al programa en cuanto tienen la más mínima oportunidad. En este caso, Orestes ha sido el concursante que ha estado esta semana en el ojo del huracán por una respuesta que el programa dio por válida y que no acabó de convencer a los televidentes. Tanto es así, que el propio programa ha salido a dar explicaciones. ¿Hay realmente favoritismo en Pasapalabra?



Lo cierto es que las denuncias de tongo en las redes sociales son una constante en programa. Sin irse muy atrás, Fran, el concursante asturiano que consiguió llevarse el bote millonario, tuvo que hacer frente a varios episodios en los que algunos espectadores aseguraban que el era "el favorito del programa". (En este enlace puedes leer lo que piensa Fran sobre los que acusan de tongo a Pasapalabra). Después le tocó a Jero y ahora parece que es el turno de Orestes. Precisamente, hace unos días era el propio Orestes el que recibía apoyo en las redes por un bonito gesto que tuvo durante uno de los programas. (Aquí te contamos que fue lo que hizo con una de sus camisetas).



El problema de esta semana se desencadenó a raíz de que Orestes, que se enfrentaba a Rafa Castaño en el rosco final, contestó "liga" cuando Cristian Gálvez le pregunto por "la prenda interior femenina que se coloca alrededor de la cintura para sujetar las medias". En seguida, un ejercitó de tuiteros señaló que la respuesta era incorrecta, y que en todo caso, podría haber sido validada si hubiese contestado "liguero". Ante el aluvión de críticas, el programa decició contestar a través de su cuenta de Twitter. "Hemos considerado "liga" correcta, como "liguero", a la vista de ambas definiciones. DUE de María Moliner y DLE de la RAE" escribieron en la red social acompañado de varias capturas de pantalla. Una respuesta que no contentó a sus seguidores. "Está mal, rectificad, sigue siendo incorrecto por mucho que los intenteis explicar", fueron algunas de las respuestas.





Ultimamente el programa no gana para disgustos. Hace unas semanas, las quejas fueron unánimes cuando el decidió promocionar, sin explicarlo, hacinedo que pareciese por los anuncios que el conc podía llevarse el bote.Con su salida, terminó su duelo con Orestesm tarde tras tarde, un enfrentaminento que no ha tenido su reflejo en el terreno personal. Orestes se mostró muy afectado con la salida de su oponente. "Procuraré estar a tu altura", llegó a decir en el programa de su despedida.