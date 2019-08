El secreto profesional que esconde (en la vida real) el protagonista de Erkenci Kus, la serie turca de moda

Ni todos los que quieren ser actores acaban consiguiendo su sueño ni los que triunfan llevan años ensayando. Aunque la tenacidad se premia no siempre los actores tenían como primera opción dedicarse a protagonizar series o películas. Eso es algo casual en muchos. Y entre ellos en el protagonista de Erkenci Kus, una de las series turcas de moda. Lo que muchas seguidoras de la ficción no saben (la mayor parte de quienes la ven son mujeres), es que Can Yaman, el protagonista de la ficción, es abogado de formación en la vida real. Estudió Derecho pero desde luego su recorrido no ha trascendido mucho en los tribunales.

Yaman ha logrado convertirse por méritos propios en uno de los galanes de la nueva forma de hace telenovelas. En este enlace puedes ver algunas de sus fotos más comentadas. Se trata de imágenes que han dejado prendadas a muchas de sus seguidoras. Y es que en los últimos meses los galanes de las telenovelas no tienen acento latino ni hablan con expresiones de Méjico o de Costa Rica. Las producciones llegadas desde Turquía han logrado conquistar a las nuevas generaciones. Y eso es algo que saben muy bien los canales de televisión dedicados en España al público femenino. Entre ellos Divinity.

El canal de Mediaset ha logrado posicionarse de forma importante en este tipo de público. Tanto que ya marca "récords" de audiencia. No en vano estas producciones de origen turco se colocan de forma periódica entre lo más visto del día logrando datos que no son frecuentes en este tipo de canales que vieron la luz con la llegada a España de la Televisión Digital Terrestre.

El fenómeno de las series turcas llegó a España hace varios meses pero no "explotó" hasta que se estrenó una de las series más vistas del año: Kara Sevda. Pero su llegada también registró problemas. No en vano tal y como se quejaban las seguidoras de este tipo de formatos, el cambio de fechas y de horarios de las series para estrenar nuevas producciones y para que ese "tirón" fuera aprovechado por los encargados de gestionar los canales, hizo que muchsa dejaran de verlas en la televisión en línea y optaran por hacerlo a la carta, es decir, en las diferentes aplicaciones diseñadas para poder seguir series y películas en el momento que quieras. Algo que también están intentando explotar como negocio desde Nova con su nuevo servicio de novelas.