El concursante más polémico de Pasapalabra estalla por los rumores de tongo: "Eso canta mucho"

Si de algo se ha hablado en las últimas semanas ha sido del supuesto tongo del que, según algunos internautas, se habría beneficiado a un concursante de Pasapalabra que lleva ya varias semanas completando con éxito todo el programa y que podría hacerse con el gran premio del rosco en los próximos días. Se trata de Orestes, un joven de 22 años al que muchos admiran por sus conocimientos y porque haya podido vencer a rivales de muy alto nivel y al que otros critican asegurando que se beneficia de un supuesto trato de favor.

Lo cierto es que hace meses que se viene hablando de este tipo de supuestos favoritismos. La lógica que impera en redes sociales es que los programas consiguen más audiencia cuanto más conocido es el personaje que participa en estos programas. Y los datos les dan la razón. No en vano Fran González, el asturiano que consiguió completar de forma correcta el último rosco del concurso, fue uno de los primeros acusados de recibir trato de favor. El público se había encariñado con él y hacía que el programa ascendiera a cuotas de audiencia nunca vistas hasta la fecha.

De hecho Fran llegó a lograr que el momento en el que participaba en el rosco se convirtiera en el más visto de todo el día en todos los canales que emiten en abierto. El denominado "minuto de oro" de la jornada. Un lujo al alcance de muy pocos.

Pero si bien es cierto que es más o menos normal que se habla de esos supuestos tratos de favor lo que ya se sale un poco de lo común es que los propios concursantes contesten a esos supuestos tongos. Pero Orestes sí lo ha hecho. El joven intervino en una conversación en las redes sociales en la que se le había mencionado.

"Evidentemente Orestes ganará la silla azul (la que te da la oportunidad de volver a participar en el programa una vez que has perdido el rosco del día anterior), las preguntas difíciles irán para el nuevo concursante y eso canta mucho, Pasapalabra quiere mantener la audiencia y las críticas le resbalan", decía en esta ocasión el usuario de Twitter. "Y dirás también que mi rosco de ayer era fácil. De los más complejos que he visto nunca, y más contento que unas castañuelas porque son los que nos ponen", se defendía Orestes. "Eres un buenísimo concursante, no te equivoques, más que a ti critico la actitud del programa", concluyó el tuitero en cuestión.