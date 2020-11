La reina de las mañanas ha vuelto a aprovechar la tertulia política que conduce cada mañana desde las 9 menos cinco para dar su opinión sobre temas de actualidad. Una opinión que muchas veces es tan aplaudida como criticada al otro lado de la pequeña pantalla. Nada que sea de extrañar si se tiene en cuenta que el espacio es líder de audiencia y cada día se reúnen frente a la pequeña pantalla para verlo cientos de miles de personas con sus opiniones diversas.

En esta ocasión Quintana quiso hablar de lo que a ella le parecía que se estaba haciendo mal en lo que a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado se refiere. Tras un vídeo en el que los redactores del área de política del programa explicaban el acuerdo al que ha llegado Pedro Sánchez con Gabriel Rufián (portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados), Ana Rosa estallaba ante la cámara con expresiones muy duras.

“Es muy grave lo que estamos viviendo en este momento en la política de este país, en Madrid van a estallar en armas y la verdad que no me extraña. No es comprensible como puede ahora venir alguien de fuera, en este caso de Cataluña, a decir cómo tienes que hacer con los impuestos y con la política económica de todo el país”, reflexionó la presentadora. “Y más”, añadió, “si se tiene en cuenta que Cataluña no va bien económicamente y que las recetas que están intentando aplicar no funcionan para nada”, remató.

Lo cierto es que El programa de Ana Rosa ha intentado que la política cope cada vez más parte de su programa. Tanto que una de las principales novedades de este año es que los viernes se de paso a una tertulia con portavoces de los principales partidos políticos para que sean ellos los que se peleen en la pequeña pantalla.