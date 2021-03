Marta López se convirtió en una de las grandes protagonistas de los premios Climate Leaders Awards. Sin su inseparable Kiko Matamoros - con quien recientemente ha celebrado su segundo aniversario - y cada vez más cómoda ante las cámaras, la modelo impactó con su ajustado minivestido de estampado geométrico con el que presumió de piernas y, más clara que nunca, habló de la relación de su prometido con sus hijos, confesando que no duda que pronto se reconciliará con Anita, con la que lleva casi un año sin hablarse.

- CHANCE: Felicidades por el aniversario

- MARTA: Gracias. Nos fuimos a comer porque el tenía trabajo por la noche. Poco más, no se puede hacer mucho. nos hubiéramos ido de viaje.

- CH: Poca gente apostaba por vuestra historia de amor

- MARTA: Yo no tenía pensado callar ninguna boca. Yo sabía que estaba con él porque le quería. no empiezo con él sino quiero algo serio

- CH: Te has ganado a sus hijos

- MARTA: Me llevo muy bien con todos

- CH: ¿Con Anita?

- MARTA: Con ella no tengo relación, pero todo bien y yo estoy contenta que haya recuperado la relación con todos sus hijos y con la que queda la recupere también.

- CH: Es una pena la no relación con Anita

- MARTA: Es una pena que no haya relación, son sus peleas y sus discusiones y seguramente se arreglarán.

- CH: él ha abierto las puertas a la reconciliación

- MARTA: Es su padre, es normal. No quiero hablar de este tema. No me corresponde a mí. Yo lo único es que se lleven bien, lo único que me importa es que él sea feliz

- CH: ¿Qué te parece que diga que le ha perjudicado el apellido?

- MARTA: No voy a entrar ahí. A veces el apellido puede perjudicar. A veces a mi me perjudica ser la novia de Kiko. Hasta ahí la puedo entender un poco. Pero el apellido de su padre la ha beneficiado y yo creo que ella no ha querido decir eso. En algunos ámbitos al ser él tan polémico no ayuda. Pero es más bueno que malo

- CH: ¿queréis casaros y formar una familia?

- MARTA: Yo el tema de la barriga fue porque había comido pizza. Soy muy bestia comiendo y se me hincha la barriga

- CH: ¿te gustaría quedarte embarazada?

- MARTA: Ahora mismo, ahora mismo no. Con mi edad no. Pero tengo pensado tener familia con él y casarme con él cuando me pida matrimonio. Yo sé que él quiere. Pero ahora con el covid no. Yo no estoy con una persona sino quiero todo con ella. Yo estoy con él porque lo quiero y quiero todo con él.

- CH: ¿Qué te ha aportado kiko?

- MARTA: Todo. Yo con el aprendo cada día. Me aporta cariño, amor, cultura, sabiduría. Me aconseja sobre todo y yo también le aporto a él

- CH: ¿La familia está encantada?

- MARTA: Si mi familia me ve feliz ellos están felices. No han puesto ningún impedimento. Cuando le han conocido les ha encantado porque me trata superbién.

Críticas

El cantante, actor y presentador de televisión Álex Casademunt falleció anoche en Mataró (Barcelona) al chocar frontalmente el turismo que conducía con un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que iba sin pasajeros, por causas que investiga la Policía Local.

Pese a que las primeras informaciones apuntaban a que cuando sufrió el accidente mortal el exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo (OT) iba en moto, el consistorio ha precisado este miércoles en un comunicado que el siniestro se produjo cuando Álex Casademunt conducía un turismo, en el que no llevaba pasajeros.

Carismático y con un sentido del humor y una simpatía difíciles de igualar, Álex siempre fue uno de los concursantes más queridos de OT y, 20 años después de su entrada en la academia, todavía mantenía una gran amistad con muchos de sus compañeros que, rotos de dolor, lloran su muerte a los 39 años.

A esta despedida se ha sumado esta tarde Marta López desde el plato de Sálvame. Desconsolada y entre lágrimas, la colaboradora recordado ha "su amigo" y ha contado algunas intimidades que no han gustado a los usuarios de las redes sociales, que rápidamente la han convertido en trending topic entre críticas. "Mucho lloro, pero contando con pelos y señales su vida. Eres de lo peor". "Marta López, la que está llorando por su "amigo" Alex casademunt en un plató de Telecinco diciendo que estaba arruinado y que tenía deudas. Que miserable...". "Señores de Sálvame, no es el día ni el momento para hablar cosas de la vida personal y económica de una persona que acaba de fallecer con 39 años... decídselo a Marta López, que ni es amiga ni es nada... RESPETAD por favor", son algunos de los comentarios que se han mandado por la red social.