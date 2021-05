José Ortega Cano ha vuelto a intervenir en directo en el programa 'Viva la vida' para zanjar todas las polémicas que se han creado desde que Rocío Carrasco se sentase a hacer el documental de su vida para desmontar la versión que se ha vertido en los medios de comunicación durante años.

El diestro no ha dudado en hablar de por qué invitó a Antonio David a su boda: "Os estoy viendo, como siempre. Yo creo que Ana María lo está haciendo muy bien, no es fácil este tipo de entrevista o de comentario porque ella conoce algunas cosas de mi vida y conoce a la familia, pero no como yo, pero la verdad que tengo que salir al paso como buen torero. El motivo por el que fue Antonio David a la boda era con el deseo de que estuviera allí los hijos de ellos, Rocío y David, para verlos y que compartieran un rato con nosotros. Lo mismo que estuvo otra familia de Rocío, como su hermana, Rosa Benito, para mí era una situación difícil, pero bonita. De alguna manera que ellos vieran que yo podía seguir adelante en mi vida y que no me viniera abajo, lo agradecía sobre todo por el cariño que le tengo a esos niños.

De paso, José Ortega Cano ha explicado que lo más importante son los niños: "con Antonio David he tenido mis enfrentamientos cuando a mi me parece que no ha estado bien le he dicho lo que yo creía y lo mismo que he tenido un cariño especial y le tengo a Rocío Carrasco porque ella me ha tratado como familia. A los niños les quiero mucho, les he visto crecer y los he visto con su madre. Yo creo que yo por decir el otro día unas palabras sobre l situación de rocío esté en contra de ella y de Fidel, ojalá dios les ilumine".

En cuanto al documental de Rocío Carrasco, Ortega asegura que no está de acuerdo con la forma que ha tenido de romper su silencio: "Respeto que ella quiera hablar en un documental, pero no ha estado acertada. Yo estoy unido a los hijos, cuando nos vemos estamos el tiempo necesario para compartir. Trato de perdonar antes de pelear. Yo cuando quiero a una persona, la quiero para siempre, yo entendí que la familia de mi mujer, que la he amado toda la vida y la sigo amando, tenía que estar".

Ortega Cano ha terminado asegurando que él no conocía el sufrimiento de Rocío Carrasco porque en los últimos años no ha tenido contacto con ella: "Yo en su mayoría de lo que he visto de la serie me sorprende porque para mí es nuevo, yo no he compartido todas esas cosas tan fuertes que cuenta Rocío, es que no lo sabía, ha sido un distanciamiento de nosotros de unos años para acá total. Yo no he sido consciente porque no ha habido trato, se cortó de una manera tajante, se cortó hace mucho tiempo y no ha habido trato y si uno llama y deja de hablarte por lo que sea, a lo mejor tiene algún motivo y lo desconozco. Sigo queriéndola, lo mismo que si viviera su madre y le deseo lo mejor, que tenga mucha suerte y sea muy feliz de aquí en adelante".

No es nada fácil ser tertuliano de un programa del corazón. Ni aunque este se emita sólo los fines de semana. Y sino que se lo pregunten a Diego Arrabal, el fotoperiodista que cada sábado y domingo por la tarde comenta en directo la actualidad en el programa Viva la Vida que presenta Emma García en Telecinco. Desde que comenzara a emitirse la serie de Rocío Carrasco y desde que todo Mediaset apoyara (con la única excepción de Ana Rosa y algún que otro colaborador), la versión de la hija de Rocío Jurado, Arrabal ha sido de los pocos que ha salido en defensa de Antonio David Flores, al que incluso se expulsó de la cadena.

Quiero denunciar públicamente las amenazas que estoy recibiendo desde el comienzo de la docuserie "ROCIO CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA"

¿Queréis mi silencio?

¿Queréis que mire para otro sitio?

Diego Arrabal (@DIEGOARRABAL1) 27 de abril de 2021

Ahora Arrabal ha utilizado las redes sociales para denunciar el acoso que dice estar sufriendo. Su tuit no pasó desapercibido, tiene más de 1.600 comentarios y han interactuado con él más de 5.000 personas según las estadísticas de esta red social.

Hoy las redes sociales han cargado contra él tanto que incluso su nombre ha llegado a ser Treding Topic (lo más hablado del día).

Cada vez que a Diego Arrabal le responden con datos y pruebas y queda en ridículo, dice: “Qué solo estoy preguntando, eh”

Isabel Márquez (@isapmarquez) 2 de mayo de 2021

Si hay algo a lo que estás expuesto en la pequeña pantalla es a la presión de la audiencia. Y hay gente a la que unos colaboradores le caen bien y otros no tanto. Eso es lo que le pasó hace días a Isabel Rábago, que fue abucheada en redes sociales por su enfrentamiento con Diego Arrabal. De hecho muchos llegaron incluso a pedir su despido. "No la aguantamos", decía un espectador.

Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.