Pablo Díaz se hace viral en redes sociales, pero no precisamente por su participación en 'Pasapalabra'. El participante del concurso de Antena 3 le dio un zasca a Pablo Casado a raíz de un tuit en el que mezclaba las corridas de toros con su característico concepto de libertad: "En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad".

"Uno: el derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él. Dos: estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con dinero PÚBLICO. A lo mejor tan, tan liberales no sois", aseguró el violinista en su cuenta de Twitter citando la publicación de líder del Partido Popular.

Piden la expulsión inmediata de un concursante de Pasapalabra

La audiencia de Pasapalabra está más dividida que nunca. ¿La razón? Los espectadores pelearon mucho la pasada semana por una simple pregunta que hicieron desde el programa. Querían saber si Pablo Díaz, el concursante de Pasapalabra del que todo el mundo habla últimamente, era querido o no por el público. La respuesta fue sorprendente.

Algunos de los espectadores no son muy partidarios de Pablo y le gusta más su contrincante. Dicen que con él acabó la diversión. De hecho argumentan que tener siempre el mismo concursante "aburre". Otros, en cambio, defienden que es su cultura la que le permite estar en el sillón de concursantes constantemente. Pero Javier Dávila, su contrincante, tampoco las tiene todas consigo. De hecho también recibe críticas por su forma tanto de tratar a su rival como de reaccionar a las preguntas que el otro falla o acierta.

"Es un pedante y un maleducado", llegan a decir algunos espectadores en redes sociales. Lo cierto es que no es de extrañar que cada día se produzcan comentarios sobre un programa que a día de hoy ya ven casi tres millones de personas. Todo un récord que no puede pasar desapercibido.