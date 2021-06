Tal y como ya se había dejado caer en los diferentes platós de Telecinco, el documental de Rocío Carrasco no terminó anoche y contará con una segunda parte. La hija de Rocío Jurado volverá a hablar en un formato de corte similar y titulado en esta ocasión 'En nombre de Rocío'. Durante la emisión de la entrega extra de 'Contar la verdad para seguir viva' con la protagonista en plató, Carlota Corredera anunció esta segunda parte, que ya cuenta con un adelanto con imágenes de Rocío en su regreso a Chipiona: "Pensaron que Chipiona les pertenecía, pensaron que su desprecio quedaría impune, pensaron mal", rezaban los títulos, que añadían: "Y creyeron que la más grande no se dio cuenta".

Ayer finalizó la primera temporada de su documental con una entrevista final en Telecinco, que ha sido muy comentado en la cadena. Bueno, no en todos los programas, pues "El programa de Ana Rosa ha decidido" no comentar nada sobre la entrevista que concedió ayer por la noche y que fue conducida por Carlota Corredera. En alguna ocasión se ha comentado como desde la tertulia del documental se criticaba al programa que presenta la periodista para criticar algunas "prácticas periodísticas2. Por ello, hoy ha decidido no hacer ningún tipo de mención a la entrevista ni al documental de Rocío Carrasco, algo que ya venía haciendo en los últimos programas. Esta decisión ha sido criticada y aplaudida a partes iguales por el público. Veréis la caída de audiencia", decía un usuario en Twitter. 2La mejor contestación sin duda", 2Muy bien hecho por fin un programa que no le baila el agua bravo Ana rosa", "Bravo..por fin coherencia!!!", comentaban otros.

"Quiero que se me dé la oportunidad de que se me oiga (en una sala judicial). No me gustaría pensar que después de toda la catarsis emocional y de todo lo que se ha conseguido narrar eso no llegase a suceder. Si no estoy preparada y no sucede, tendré que seguir intentándolo", afirmó Carrasco en este especial.

En esta entrega, Rocío desveló el motivo por el cual le cuesta pronunciar el nombre de su expareja: "Me provoca miedo, me provoca dolor y demasiadas cosas malas como para nombrarlo y como para pensar. En todo este tiempo me ha servido para soltar lastre y para ir vaciando esa mochila y esa mente que no paraba de dar vueltas, de autoflagelarse y de no tener miedo. Esto no es una cosa de la noche a la mañana. Esto es un proceso largo y estoy en ello".