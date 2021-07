Supervivientes 2021 se acerca a su recta final con un escándalo inesperado. Lo protagoniza un exconcursante del 'reality', Albert Álvarez, finalista de la anterior edición de Supervivientes 2019.

El participante realizó unas declaraciones incendiarias que ponen en jaque tanto a la organización del programa como a la continuidad del mismo al poner en entredicho la veracidad de la dureza a la que se enfrentan los famosos que deciden embarcarse en esta aventura.

Despechado, el ex superviviente confesó los entresijos de lo que se vive en Honduras, que podrían destrozar la imagen que el público tiene desde hace años de este formato.

Un programa guionizado

El atleta se confesó durante su estancia en el piso de Solos, lugar en el que está conviviendo con Danna Ponce, donde aprovechó para confesar lo mitificado que se tiene a un concurso al que siempre se le han presupuesto unas condiciones de dureza que, a su entender, quedan dulcificadas una vez pones un pie en Supervivientes.

Ha criticado a Supervivientes de estar guionizado y de ser una experiencia "a medias".

Álvarez se sinceró con su compañera y ha revelado alguno de los secretos mejores guardados del concurso. Ha sido especialmente crítico con algunas de las dinámicas que lleva a cabo la organización. El exconcursante ha expresado que la aventura no es tan dura como pretenden hacer ver.

Una "supervivencia" limitada

"El 'reality' es una supervivencia limitada y convivencia complicada. Para mí, supervivencia es supervivencia. Que yo pueda hacer una cabaña de dos pisos si quiero, pero no puedes porque no tienes material. Pero los útiles te los la organización por detrás de las cámaras", dijo.

El programa, al realizarse en el espacio natural protegido de los Cayos Cochinos, tiene limitaciones legales, según Álvarez, y todo "sigue un guion.

"La leña te la traen ellos. Todo está protegido. Si tú cortas algo son 3.000 euros de multa", explicó.

La audiencia de "Supervivientes" está de uñas. Tanto es así, que muchos de los seguidores del popular programa de Telecinco estás pidiendo su inmediata cancelación a través de las redes sociales. ¿El motivo? Aseguran que hay continuos tongos en las pruebas y se quejan del comportamiento de algunos participantes.

Las denuncias de trampas en el programa son algo recurrente. No sólo de esta edición. También de anteriores. No hay emisión del programa que no esté salpicada de quejas y acusaciones de trampas por parte de los telespectadores, a través de internet.

Lo cierto es que en muchas ocasiones los seguidores del programa sacan a la luz cierta manga ancha por parte de la organización con los participantes

La última polémica ha venido de la mano de Olga Moreno, esposa de Antonio David Flores. Moreno ha sido descalificada de la última prueba por no cumplir las normas. El juego consistía en escalar una pirámide cada vez que uno de los compañeros acertasen una pregunta de cultura general. La única norma era que no podían apoyarse con las manos. Una regla que la espoa de Antonio David incumplió tal y cómo confirmó Lara Álvarez. No obstante, esa semana, Olga gozaba de inmunidad por lo que no podía ser nominada ni abandonar el programa. La audiencia rápidamente ha criticado en las redes las trampas de la concursante. "Por fin se han dado cuenta de que es una tramposa , bueno si lo sabian pero le hemos dado tanto machaque conque hace trampas que ya no le dejan pasar ni una, ya era muy descarado", comentaba una usuaria. La noticia seria cuando no las hace", escribía otro.

Supervivientes sigue siendo caballo ganador en las cifras de audiencia. Pese a que ciertas ediciones del "reallity" se resientan en el reparto de espectadores, la cruda realidad es que sigue siendo uno de los programa estrella del canal.

Eso sí, las cifras de audiencia ni se acercan a las de la nueva gran creación de Telecinco: "Rocío, contar la verdad para seguir viva", una serie con los testimonios de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, en la que repasa su vida. Presta especial atención en su matrimonio con Antonio David Flores y su relación con su hija, Rocío Flores, con la que lleva tiempo sin tener relación.

Ante el éxito del programa, Telecinco ya ha anunciado una secuela, en la que la hija de la difunta tonadillera hablará de su relación con la familia de su madre. Sin lugar a dudas, será otro bombazo para los de Mediaset.