Daniela Requena habla de su tenso momento con Sonia Ferrer y adelanta que se hará una nueva cirugía estética tras su feminización vocal

Daniela Requena zanja para siempre su polémica con Sonia Ferrer. La periodista, influencer y concursante de 'Pesadilla en El Paraíso' ha concedido una entrevista a YOTELE para comentar por última vez el desagradable momento que vivió en televisión, durante el Crucero de los eurofans, el evento organizado por Royal Caribbean en el barco Oasis of the seas, para celebrar durante toda la semana el Festival de Eurovisión 2024.

Además, la colaboradora ha aprovechado para hablar de sus diferentes operaciones de cirugía estética y adelantar que ya tiene en perspectiva una nueva y sorprendente intervención.

En los últimos años has sido noticia por someterte a novedosas intervenciones de cirugía estética, como el cambio de color de tus ojos y la feminización de tu voz...

Con ambas estoy muy satisfecha. Con la queratopigmentación el cambio ha sido espectacular. Y la glotoplastia ha sido un grandísimo éxito, estoy todavía con mis sesiones de logopedia pero encantada. Ahora me quiero quitar las costillas flotantes para estrechar la cintura. Justo estos días estoy valorando con Cristhian Klenner, mi cirujano de confianza, esa opción o directamente luxarme las costillas. Me encanta mejorar aspecto de mi cuerpo que no me convencen del todo, pero siempre que me someto a alguna cirugía lo hago con las máximas garantías y el mejor equipo de profesionales.

Has sido noticia en los últimos días por el enfrentamiento que tuviste con Sonia Ferrer en Cuatro, donde utilizó argumentos cargados de transfobia, posiblemente de manera inconsciente...

Lo primero que quiero decir es que 'En boca de todos' es un programa de actualidad maravilloso y tiene un equipo lleno de grandes profesionales, tanto delante como detrás de las cámaras. Pero, lamentablemente, algunos de sus colaboradores son bastante ignorantes, catetos y retrógrados, como por ejemplo Sonia Ferrer, que bajo mi punto de vista no se merece estar en televisión. Tiene un discurso horroroso en contra de cualquier avance social. Me sorprende que ella cuando hay una agresión tránsfoba u homófoba empatice con la víctima, cuando esas agresiones en parte son causadas por discursos de odio como el suyo.

¿Cómo te afectó haber vivido un momento tan tenso y desagradable?

Estoy en un momento de mi vida maravilloso y tengo ya la suficiente experiencia y personalidad como para que comentarios así me resbalen por completo. Pero pienso en otras personas que ahora puedan estar empezando su transición a las que si les pueda doler. Es muy grave, sus palabras pueden causar un daño irreparable. Referirse a una vaginoplastia como "mutilación" es una auténtica agresión a las personas transexuales.

Eres ya una habitual en el espacio 'En boca de todos' pero, ¿tienes algún otro proyecto televisivo en perspectiva?

La televisión es algo muy inestable, pero estoy enamorada de mi profesión. Soy periodista y además de en los medios tradicionales, hace años amplié mis horizontes y comunico en las redes sociales, que se han convertido en mi mayor soporte. En televisión hay un proyecto en marcha que ojalá se confirme y lo pueda contar. Porque hace meses estuve a punto de cerrar un proyecto fuera de España y se cayó en el último momento...

Tras 'Pesadilla en El Paraíso', ¿te lanzarías a concursar en otro reality?

¿Por qué no? Para hacer un reality te tiene que compensar en todos los sentidos. Primero emocionalmente, que sea un buen momento para hacerlo. Y luego económicamente, porque siempre supone tener que dejar otros trabajos. 'Pesadilla' fue una gran experiencia, de la que hago un balance positivo y en la que hice grandes amigos.

Tuviste una historia de amor con Tom Brusse, de 'La isla de las tentaciones', que no terminó bien... ¿habéis vuelto a tener algún tipo de contacto?

No, ningún cero. Me parece buena persona pero no quiero saber nada de él. Le deseo lo mejor, pero ha sido el gran error en mi vida amorosa.

¿Has tenido alguna otra relación con otros famosos que hayas mantenido en secreto? En alguna ocasión has dejado caer que has estado con un futbolista...

A mí no me atrae una persona por su fama, pero es cierto que he estado con varios futbolistas de primera división. Estuve con uno del Valencia que conocí a través de una aplicación de citas para VIPS y con el que tuve una bonita historia de la que guardo muy buen recuerdo. Después, estuve con otro que es de los más conocidos del país, pero del que no daré ni una sola pista.

¿Te llaman la atención los chicos deportistas?

También he tenido romances con toreros, tenistas y un conocido jinete muy televisivo jajaja... he tocado todos los palos vaya, en sentido literal (risas). No obstante, me quedo con los chicos anónimos, que son más humildes.

¿Ahora estás enamorada?

Estoy soltera porque quiero estarlo. Me acuesto con el hombre que quiero y si algún día surge, formalizaré algo. Pero ha llegado el momento de de centrarme en mí misma.