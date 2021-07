Esta edición de Supervivientes está siendo, sin duda, la más caótica de todas. Cambios de horarios, cambios en las normas, expulsiones extrañas, repescas, personas que no pierden el liderazgo... Alejandro Albalá ha sido eliminado y por lo tanto se enfrenta a la unificación definitiva con Lola y Lara Sajen. Los espectadores han salvado a Gianmarco y Tom Brusse.

No obstante, el público ha criticado duramente lo que ha pasado en la última edición del reality de Telecinco y son varios los mensajes que piden la "cancelación" del espacio. "Ayer no hubo juego de lider para que la señora sin k no perdiera la inmunidad una semana más. No hubo nominaciones en fin OS ESTÁIS CARGANDO LA EDICIÓN" "Pero al final.cuales son las bases y normas del concurso? Porque con tanto cambio de última hora para favorecer según a quien...me he perdido". "Alguien entiende las bases del concurso, ? nominaciones ? Votaciones ? Lo cambian de dia a su antojo, Olga de líder eternamente? Que ganas de que acabe ya esta edición tan cutre salchichera..". Estas son solo algunas de las muchas quejas que ha recibido el programa.

'Supervivientes' volvió al jueves con su gala principal aguantando bien el tipo. Aunque en el choque directo con 'Pasapalabra' se quedó en un 13,4% y 1.867.000, después su tramo principal consiguió un buen 24,1% y 2.152.000 fieles.

El desgarrador grito de Olga Moreno en Supervivientes

Inmersos en la recta final de 'Supervivientes' tras más de 80 días de concurso, Olga Moreno ha mostrado su imagen más vulnerable y, después de demostrar su fortaleza durante todo el reality, se ha hundido al recordar a la hija que tiene con Antonio David Flores, Lola. "¡Son muchos días y necesito a mi hija!" confesaba sin poder contener las lágrimas tras perder las pruebas de recompensa que daban el pase directo a Cayo Paloma y al grupo de la unificación de todos los concursantes.

Mientras que Melyssa Pinto y Alejandro Albalá ganaban las pruebas y abandonaban Playa Destierro para reencontrarse con Lara Sajén, Lola y Omar Sánchez - en la reunificación previa a la final del reality - Olga, Gianmarco y Tom Brusse se quedaban a las puertas. Un duro golpe que tras el que Jordi González les decía que, para no quedarse con un sabor agridulce, la audiencia decidiría cuál de los tres recibiría una caja llena de fotos y cartas de sus familiares.

"¡Son mucho días, mucho tiempo y necesito a mi hija!" confesaba Olga completamente rota sin poder contener las lágrimas ante la posibilidad de recibir algo de sus familiares y, sobre todo, de su pequeña Lola, de 8 años. Una desgarradora confesión que llega días antes de recibir la visita de su hermana Rosa Moreno, que sorprenderá a la mujer de Antonio David el miércoles y, a buen seguro, le dará la fuerza necesaria para afrontar esta recta final de concurso en la que los más de 80 días sin ver a su familia parece que están pesando a la sevillana.