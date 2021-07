Sylvia Pantoja ha dado mucho de qué hablar en "Supervivientes 2021" y lo cierto es que su concurso nos ha dejado muy sorprendidos porque no ha hablado en ningún momento de su prima, Isabel Pantoja, ni de Kiko Rivera. Ya lo dijo la concursante, quería demostrar quién es y cómo es verdaderamente.

Cansada de ser siempre señalada por la prensa y por los rumores que ha habido acerca de su personalidad, Sylvia ha demostrado que ante todo es persona y que su carrera profesional no se la debe a nadie, sino a ella misma por el esfuerzo y dedicación que ha tenido a lo largo de toda su vida.

Sylvia Pantoja tiene buenos recuerdos de Kiko Rivera: "Me parece una persona muy buena, muy noble" y le hace un llamamiento para tener un acercamiento: "Kiko aquí esta tu otra prima". Sobre su paso en supervivientes, la cantante asegura que: "Lo pasaba muy mal sobre todo por Carlos" pero a pesar de eso, siente que hizo un buen concurso porque realizo todas las actividades que se hacen en el programa.

Por otra parte, explica que esta feliz por no tener una relación con Olga Moreno, ya que "Olga al final no me ha convencido y me ha decepcionado la verdad". El corazón de Sylvia se encuentra desocupado pero esta abierta a encontrar el amor.