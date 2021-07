El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El programa ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacciones de verano. Y la pregunta que todos se hacen es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival. Lo más probable es que Moreno sustituya a García a finales del mes de julio, igual que ocurrió el pasado año.

Viva la Vida de Telecinco

El programa ha tenido a lo largo de los últimos meses sus más y sus menos con la audiencia. Ha habido momentos que, como todo lo que sale en la pequeña pantalla, ha sido muy criticado. Entrevistas que no gustan, invitados que no atraen... pero lo que parece claro es que muchos se quejan tanto si se emite como si no.

Y sino que se lo digan a los cientos que ayer domingo a eso de las ocho y media de la tarde se quejaron porque el formato de Emma García en las tardes del fin de semana acabase media hora antes de lo habitual. A pesar de que todos los sábados y domingos termina a las nueve de la noche muchos espectadores se quejaron de que en esta ocasión el domingo el formato acabara a las ocho y media de la tarde. ¿La razón? La principal cadena de Mediaset quería emitir un especial de la Eurocopa que estaba viviendo sus coletazos finales.

No en vano el fútbol ha alterado (y mucho) la parrilla de Telecinco en las últimas semanas. Tanto es así que ha habido días que ni Sálvame se ha emitido. Mediaset tenía que aprovechar la fuerte inversión que ha hecho con los derechos del fútbol.