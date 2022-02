Tras unos meses apartado de la programación, 'Mi casa es la tuya' vuelve muy pronto con nuevos artistas con los que charlará Bertín Osborne. El programa estrenará sus nuevos episodios para arrancar la semana y en sustitución de 'Idol Kids', el próximo 21 de febrero con Ana Obregón como invitada, a las 22:00 horas.

En esta primera entrega Osborne volverá a entrevistar a la actriz de series como 'Ana y los siete' y presentadora de 'Un, dos, tres' en una de las conversaciones más complicadas que han ocurrido en el formato. En los avances compartidos se observa a Bertín con lágrimas en los ojos por las palabras de Ana.

Casi dos años después de la muerte de su hijo Alejandro Lecquio a causa de un cáncer, Ana Obregón concede a Bertín Osborne su primera entrevista en televisión. Marbella es el escenario de esta conversación entre el presentador y la artista, en la que ella abre su corazón y afirma que “es la entrevista más difícil de mi vida”. Bertín Osborne, por su parte, asegura “sentirse agradecido de que haya confiado en mí para contar la historia de su hijo”.

La artista relata a Bertín el duro proceso de la enfermedad de su hijo Alejandro, tras ser detectada en 2018, y el dolor de su pérdida. “Cuando pierdes un hijo sientes el dolor infinito, que no tiene límites, y también el amor infinito”. Explica también cómo le afectó su pérdida: “…Y se fue y yo me fui con él, ahí dejé de ser fuerte (…). Yo me perdono la vida todos los días, Bertín” y asegura que “mi hijo es el que me ha dado una lección de vida, de hacer las cosas con el corazón, de pasar tiempo con la gente que quieres”.

Además, Bertín Osborne y Ana Obregón confirman en exclusiva el noviazgo de dos meses que mantuvieron hace 30 años y revelan algunos pormenores de los viajes y anécdotas de su relación sentimental.

Cambio de hora de Pasión de Gavilanes

Mediaset está tirando la casa por la ventana con 'Pasión de gavilanes'. Promociones a todas horas y los presentadores y colaboradores de sus principales programas vistiéndose como los protagonistas de la ficción para que ningún espectador se pierda el primer episodio.

El grupo ha querido sacar el máximo rendimiento a la vuelta de la exitosa serie venezolana, que rechazó Atresmedia por el alto precio que pedía la distribuidora NBC Universal. Conscientes de la grave crisis de audiencia en la que se encuentran, los directivos han querido aprovechar la vuelta de la serie que arrasó en la sobremesa de Antena 3 en el año 2004 para intentar revertir la situación.

Ahora Telecinco ha tomado una sorprendente decisión y ha decidido emitir el primer capitulo a las 0.30 de la noche. Lo hará justo después del inminente estreno de Mi casa es la tuya, en la que Ana Obregón se sincerará ante Bertín Osborne. "'Ana Obregón'. Es la primera entrevista que la actriz y presentadora concede en televisión tras el fallecimiento de su hijo Alejandro. Además de recordar capítulos de este duro trance, también habrá momentos para sonreír, como por ejemplo al recordar varias anécdotas sobre el noviazgo que mantuvo con el propio Bertín hace 30 años".