Ana Rosa Quintana se despidió hace meses de forma temporal de los espectadores de su programa. La presentadora del magacín matinal de Telecinco anunció al comienzo de su programa al filo de las nueve de la mañana de un martes que padece cáncer de mama, motivo por el que se mantendrá un tiempo alejada de la televisión para poder centrarse en el tratamiento y recuperarse por completo. Después de dar a conocer esta noticia, la periodista recibió numerosos mensajes de apoyo.

Al abandonar las instalaciones de Mediaset en compañía de Xelo Montesinos, fundadora y CEO de Unicorn Content, Ana Rosa atendió a los medios de comunicación. "Me pienso poner bien, voy a dar mucha lata todavía", afirmó la presentadora, que seguirá trabajando detrás de las cámaras: "No hago pantalla porque me parece que ahora me tengo que dedicar un poquito a cuidarme, a mi familia, pero aquí la socia y yo tenemos mucho trabajo por delante en la productora".

Pero desde entonces no se había vuelto a saber mucho más de ella. Alguna imagen en redes sociales. Algún posado... Pero poco más. Había quién estaba preocupado. Otros, en cambio, entendían perfectamente que una enfermedad como esta requiere un tiempo de descanso más que necesario. Y un tiempo también de desconexión. El caso es que hace unos días sus compañeros le dedicaron parte del programa que lleva su nombre. Y Ana Rosa no pudo más que emocionarse.

"No tengo vida para agradecer a mis compañeros tanto cariño, auténtico , compañía, mensajes, visitas…. Cada día os echo de menos y cada día os quiero y admiro más", relató la periodista.

Lo cierto es que quienes han trabajado con Ana Rosa Quintana destacan su profesionalidad y el cariño que tiene por los suyos. El programa de Ana Rosa Quintana es, desde hace años, el líder de las mañanas en la televisión. Su combinación de temas del corazón, de política y de sucesos ha hecho que cientos de miles de personas se den cita cada mañana detrás de la pequeña pantalla para saber qué tienen que contar los reporteros y periodistas. La audiencia, de hecho, se ha mantenido como líder indiscutible a pesar de que Ana Rosa Quintana lleva meses sin aparecer por la televisión tratando de recuperarse del cáncer que padece. Esperamos que pronto pueda volver.