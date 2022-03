El programa de Ana Rosa Quintana sigue cosechando buenos datos de audiencia a pesar de la ausencia de la presentadora que ha sido sustituida por Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat. En los últimos días se ha hablado mucho del estado de salud de la jefa del programa, que se recupera poco a poco en su casa y que cuenta con el apoyo de todos cuantos trabajan con ella.

Quintana empezó en las mañanas de Telecinco hace ya 17 años justo después de dejar las tardes de Antena 3 en donde había cosechado gran éxito. De hecho su fichaje fue una respuesta por parte de Telecinco a la llegada de María Teresa Campos a su cadena rival después de que durante años hubiera generado grandes audiencias en las mañanas de Mediaset.

La tertulia del corazón del programa es la parte más valorada (o de las más valoradas) por la audiencia por el nivel de famosos que se sientan cada mediodía a comentar la actualidad. Entre ellos personajes como Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco que acabó sentada en el sofá de Ana Rosa para comentar lo que pasaba en Supervivientes pero que finalmente ha tenido que adaptarse y salir al paso de todo lo que está pasando con su madre y su padre, que han sido noticia por varias cosas en los últimos meses.

Rocío Flores habló hoy de la supuesta separación de Ana María Aldón. Y lo hizo para llamar a la comprensión a favor de Ortega Cano. "Yo no me he metido en tu matrimonio. Solo resalté la figura de José que es lo que me parece honesto hacer porque yo lo viví. Si a lo que te refieres es que yo no hablo de mi relación lo que pasa es que no es un personaje público porque él lo ha decidido y tiene todo el derecho a que se le guarde respeto", contó Flores confirmando de esta manera que sigue con su pareja.