Harta de las provocaciones hacia ella y hacia su padre del hombre con el que compartió 4 años de su vida, Kiko Jiménez, Gloria Camila estallaba este martes en 'Ya son las 8' culpando directamente al colaborador de 'Sálvame' de la anorexia nerviosa que padeció tras su ruptura en 2019: "Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Por este señor me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado", confesaba la hija de José Ortega Cano, visiblemente molesta.

Unos reproches a los que Kiko no tardaba en responder a través de 'Sálvame', dejando claro que "no me siento responsable en absoluto de esos problemas". "Me ha sorprendido bastante que me acuse directamente a mí y, me imagino que tendrá que demostrarlo", ha asegurado, afirmando que tras su ruptura - por una infidelidad de Gloria - él también lo pasó mal y se le cayó el pelo y sin embargo no la ha culpabilizado a ella.

"Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, he participado en los concursos más vistos sin mencionarla a ella para nada... Para que tú ahora vengas a decirme que por qué hablo yo de ti", se dirigía directamente a la hija de Rocío Jurado, negando que esté en televisión por 'poner a parir' a su ex, como la propia Gloria asegura.

Tras su respuesta a la colombiana en 'Sálvame', Kiko asistió con Sofía Suescun y la familia de su novia, Maite Galdeano y Christian Suescun, a la presentación de una nueva web de citas y, con la misma contundencia, ha vuelto a cargar contra Gloria Camila y Ortega Cano, manteniendo que no es él quien tiene que pedir perdón.

Asegurando que su intención no era provocar cuando persiguió al torero y a su hija por la plaza de toros de Las Ventas, Kiko señala que "al final el perjudicado soy yo, cuando yo lo que quería era hacer mi trabajo. Lo reconozco, yo no soy periodista, soy colaborador y trabajo en un medio de comunicación, soy polemista, iba a buscar una reacción".

"No es adecuado llamarme cornudo y muchos otros insultos que me llamó y mucho menos la actitud de Gloria, derivando el tema a asuntos tan delicados que hoy en día lo está sufriendo mucha gente", ha afirmado, defendiéndose de los que creen que no fue adecuado que llamase a Ortega Cano 'cierra bares' y 'cobarde'.

"Ellos deben estar acostumbrados a que acuden a un evento que hay prensa y la prensa pregunta. Tienes que tener el suficiente talante para dominar la situación de la mejor manera posible y tener educación y demostrarla, no decirlo. Qué valores y que principios si me llamas cornudo asumiendo que tu hija me fue infiel", ha añadido Kiko, sosteniendo que fue "despreciado" por Ortega y su hija cuando él solo estaba trabajando y cumpliendo la misión que le habían encomendado en 'Sálvame'.

Por eso, tajante, el de Jaen tiene claro que no va a pedir disculpas a Gloria y al torero porque "yo en ningún momento he faltado el respeto". "Ellos superan bastantes líneas rojas, que lo deben de hacer es pedir disculpas ellos", apunta, defendiendo que lo único que ha hecho es "ser crítico como lo somos todos en los platós de tv y como conmigo lo han sido siempre".

"Hay que demostrar lo que hablan, yo no he visto ningún parte médico. Lo primero es demostrarlo, que son acusaciones muy graves y todos trabajamos en el mismos medio, que nos dedicamos a lo mismo y comemos de lo mismo" ha cargado contra Gloria Camila, dudando que sea real lo que cuenta de su anorexia nerviosa por su culpa.