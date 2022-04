Un excompañero de Jorge Javier Vázquez no dudó en cargar contra él a través de las redes sociales, al decir que cuando trabajaron juntos le hacía "la vida imposible". Ahora, tras escuchar esas duras palabras, el presentador de "Sálvame" no ha dudado en recular y pedir disculpas.

Todo comenzó con unas declaraciones del excompañero, que no es otro que Enric Escudé, conocido por haber trabajado en "Megatrix", "TNT" o "El programa de Ana Rosa".

"Me hacían la vida imposible", afirma Escudé en su relato, hecho a través de TikTok. El presentador asegura que entró en el programa gracias a Belén Rodríguez. Pero que, sin embargo, tanto ella como Jorge Javier Vázquez, que hacían piña, se lo hacían pasar mal. "Era una situación insoportable; el día antes de los programas yo me preguntaba: '¿Qué me van a decir mañana?'", ha asegurado Escudé.

Esta situación de tensión acabó por romper. Tal y como revela Escudé, llegó un día en el que no pudo más y explotó contra Belén Rodríguez: "No sé por qué tanto con Jorge Javier, si no te va a....", afirma que le dijo.

La contestación sentó muy mal a Belén Rodríguez y a Jorge Javier. Y, finalmente, afirma Escudé, desde la dirección del programa optaron por no renovarle.

Parece que este triste testimonio llegó a oídos de Jorge Javier Vázquez, que no dudó en hacer alusión al asunto en su programa. "Hace poco leí una cosa que había dicho Enric Escudé de mí y, como dice Xardá, si esa es la experiencia que ha tenido conmigo, que es personal, siento no haber estado a la altura o no darme cuenta", ha afirmado en "Sálvame".

Enric Escudé agradeció las palabras de Jorge Javier Vázquez. "Menos mal. Cuando me dijeron que había hablado de mí en 'Sálvame' pensaba que me había puesto verde y yo no quería entrar en polémicas. Pero bueno, se ha portado bien, ¿no? Que lamentaba no haber estado a la altura. Nada que reprochar", ha celebrado.