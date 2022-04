Telecinco sabe que se juega mucho en Supervivientes para los ya se ha confirmado la presencia de Kiko Matamoros y otros nombres como Nacho Palau. Kiko Matamoros se convirtió de hecho hace días en el segundo concursante oficial de la nueva edición de 'Supervivientes'. El colaborador de 'Sálvame' será una de las personas que salte desde el helicóptero del reality de aventuras de Telecinco, que dará comienzo este mes de abril, según ha confirmado el 'Deluxe' en su entrega de este viernes.

"No tengo miedo. Tengo un reto muy importante delante de mí con la intención de que me sirva para algo: demostrarle a todo el mundo que se puede vivir sin aditivos ni conservantes. Luego hay una serie de historias que hay ahí y que las trae el concurso y la participación como son la socialización con los que vayan y los conflictos, que me dan un cierto respeto, pero no miedo", aseguró Matamoros tras ser confirmado como participante. Finalmente, el también tertuliano de 'Viva la vida' ha llegado a un acuerdo, que, según él mismo, ha firmado este viernes por la tarde después de desvelar que había tenido una discusión con la productora del formato por los términos de su contrato: "Estamos todos los días liados porque hay un montón de flecos sueltos, pero cada vez nos queda menos".

Matamoros se unirá a Nacho Palau, Ainhoa Cantalapiedra Marta Peñate y ahora también a... ¡Anabel Pantoja! La sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido en la quinta concursante confirmada del reality de Telecinco.

La colaboradora de ‘Sálvame’ volverá al reality, en el que ya participó en 2014, para demostrar que no le teme a nada.

Conocimos a Anabel por pertenecer a uno de los clanes más famosos de España, los Pantoja. Poco a poco fue haciéndose un sitio propio ante las cámaras y en los platós de televisión, hasta convertirse en uno de los rostros más conocidos de ‘Sálvame’. Además de haber participado en ‘Supervivientes’, Anabel también concursó en ‘GH VIP 7’, ‘El tiempo del descuento’ y fue la primera inquilina del pisito de ‘Sola’.

“Que sí, so y yo, calmaos. No va a haber protocolo de abandono, no va a haber nada. Voy a por todas. Confiad en mí, dadme un voto de confianza. Me voy a liarla parda y vosotros conmigo, así que a por todas”, ha dicho Anabel Pantoja en su vídeo de confirmación.

Con la final de 'Secret Story' a la vuelta de la esquina y la confirmación de estos dos nombres como concursantes, Telecinco está intensificando en los últimos días la promoción de 'Supervivientes 2022' con el que espera salir su bache de audiencias. El reality de aventuras regresa a la cadena en abril con una nueva edición que estará presentada por Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Ion Aramendi, que acaba de abandonar 'El cazador' de TVE para iniciar una nueva etapa en Mediaset.

Pero a este grupo se ha sumado una llamativa sorpresa. Se trata de Ignacio Borbón, joven modelo que triunfa en Asia y primo lejano de Felipe VI. "Chicos estoy muy contento de anunciar que soy concursante de SUPERVIVIENTES 2022 ! Tengo muchísimas ganas de que comience esta gran aventura y conoceros a todos ! También quería dar las gracias a todas las personas que han creído en mi y me han dado esta oportunidad!"