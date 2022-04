Las declaraciones de Rocío Flores hace una semana en 'El programa de Ana Rosa' dando la cara por José Ortega Cano y destacando el cariño que siempre demuestra hacia su familia tras los reproches de Ana María Aldón pidiendo al diestro que le diese su sitio y le hiciese sentir que ella es capaz de hacerle sentir dichoso como lo consiguió Rocío Jurado, no sentaron nada bien a la gaditana.

Visiblemente molesta, Ana María respondía a Rocío este fin de semana en 'Viva la vida', asegurando que le sorprendía que "no hable de sus temas y sí hable de mi matrimonio cuando ella no sabe cómo va". Además, tajante, la mujer de Ortega Cano pedía que, al igual que ella no se mete en la vida de nadie y respeta a todos, los demás - en referencia a la hija de Rocío Carrasco - hagan lo mismo con ella.

Unas declaraciones a las que este jueves Rocío ha respondido en 'El programa de AR', después de confirmar que ve al torero y a su mujer felices después de este bache televisado en su matrimonio: "Que viva el amor, que es lo que cuenta en la vida. Si ellos dicen que están enamorados cómo voy a decir yo lo contrario. Lo que Ana necesita ya lo ha explicado ella".

Confesando que tiene más cariño a Ortega que a la andaluza porque "José es como mi abuelo", la influencer ha explicado que a Ana le tiene "muchísimo cariño", lo que no ha impedido que le conteste con dureza y contundencia: "Lo primero, no me he metido en tu matrimonio ni he hablado de él. Lo único que hice fue resaltar la figura de José porque me parecía que era lo honesto".

Irónica, Rocío ha asegurado que "si con lo de no hablar de mis cosas Ana María se refiere a no hablar de mi relación es porque mi pareja hasta el día de hoy no es un personaje público". "Lo digo con todo el cariño y educación a Ana. Mi pareja no es una persona que trabaje en televisión ni hable de su vida en televisión", ha añadido, confirmando así que sigue con Manuel Bedmar, sobre el que ha preferido no entrar en detalles reivindicando a mantener en la intimidad su relación sentimental.

"Si te refieres a hablar de mis cosas por ciertos episodios que ha opinado todo el mundo incluso tú" - se ha referido a la mujer de Ortega Cano - te dire que la que ha hablado y opinado de cosas de mi vida sin saber has sido tú y no yo".

Y es que Rocío ha admitido que le han ofendido ciertas declaraciones de Ana María Aldón, que "en varias ocasiones ha dado varias opiniones que me han dolido. Cada uno tiene la libertad de opinar de lo que le da la gana y de empatizar con lo que le de la gana". "e ha dolido pero no se lo tengo en cuenta y le tengo cariño", ha confesado.

Sobre el mote de 'La Chusa' del que tanto se ha hablado - como que Gloria y ella se mofaban de la gaditana llamándola por el nombre del personaje de Paz Padilla en 'La que se avecina' - la hija de Antonio David ha aclarado que fue un mote que se le puso en 'Supervivientes', y no ella, a modo gracioso: "Ni tengo la poca educación ni vergüenza para llamarle La Chusa en tono despectivo y menos en las circunstancias en las que estábamos". "¿Si se lo llego a decir en tono despectivo crees que Ana María no me hubiese parado los pies?" ha preguntado.