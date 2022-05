¿Habló o no habló Rocío Carrasco con Marta Riesco? es una de las preguntas que están servidas en los platós de televisión y que todavía nadie sabe. La reportera dice que sí, Rocío guarda silencio y algunos colaboradores niegan que eso se produjera... pero la periodista asegura que puede demostrar que sí habló con la hija de Rocío Jurado.

Hemos hablado con Marta Riesco y se ha mostrado muy segura de la información que ha dicho en los platós de televisión y asegura que rocío carrasco habló con ella por teléfono: "Yo nunca diría esto si fuese falso, es imposible que yo supiese datos que no se habían hecho públicos, esa llamada la saco yo, con lo cual de momento a la que no se le ha pillado en ningún renuncio es a mi. Sigo manteniendo que todo lo que dije es cierto y que lo puedo probar" y vuelve a decir que: "Lo importante es que sigo diciendo que recibí esa llamada, que hablé con ella, que me ofrecieron una oferta laboral y que después me enviaron el cartel del concierto".

La periodista no entiende cómo se puede estar juzgando la información que da, ya que si Rocío Carrasco no hubiese hablado con ella y el director de la revista se hubiese ido a hablar con Marta alejado de rocío carrasco, ella nunca hubiese sabido que estaba comiendo con ella: "Todo lo que dije en el programa es totalmente cierto, a estas horas no ha habido un desmentido oficial por parte de Rocío Carrasco. Han pasado ya 48 horas, han pasado de decir que no estaban comiendo a que se alejó en la llamada, como periodistas que sois me gustaría que os preguntarais ¿cómo se yo que esta Rocío carrasco si ella no habla conmigo? Es que nos estamos centrando en algo que es ridículo".

En cuanto a por qué decidió hacer pública la llamada, la reportera nos desvela que hubo unos movimientos que no le cuadraron: "Creía que el director de la revista sacaría la información, cuando me di cuenta que el pensamiento negativo sobre esa llamada se confirma, es cuando veo a Rocío Carrasco en directo y no dice nada de eso y cuando le preguntas tu, se ríe, ahí decido hacerlo público". Marta se pregunta por qué la heredera de Rocío Jurado todavía no ha roto su silencio y ha dicho 'es falso': "Solo digo que Rocío Carrasco no me ha desmentido 48 horas después y que me mantengo todo, qué creéis que va a decir".

Además, la reportera ha lanzado una pregunta al aire: "¿Creéis que la persona correcta para hacer eso es Marta Riesco? ¿No os llama la atención la oferta laboral que se me hace y que se haya ocultado diez días y que se le pregunte por mí y se ría?" y no duda en desmentir la información que ha dado la revista: "Si os fijáis el desmentido que se me hace, os daréis cuenta de lo que se desmiente y no, yo no he dicho que Rocío Carrasco me llame, he dicho que me llama Luis Pliego y que en altavoz está Rocío Carrasco, ¿cómo puedo saber yo que está Rocío Carrasco si no hablo con ella?".

La periodista nos asegura que se están haciendo preguntas que no tienen que ver con la información: "Creo que el hecho de que la exmujer de Antonio David que le ha denunciado por violencia de genero, me llame por teléfono junto con el director de una revista... me parece cuanto menos extraño".