La audiencia ha decidido que la primera expulsada de 'Supervivientes 2022' sea Charo Vega. La que fuera amiga de Isabel Pantoja ha abandonado el concurso después de más de dos semanas en Honduras.

Y eso que ha vivido unos días de nervios e incertidumbre. La superviviente no ha sido salvada, pero lo que no sabía es que no vuelve a España todavía, algo que deseaba con todas sus fuerzas, y que iba a reencontrarse con Rubén Sánchez Montesinos, hasta ahora el único parásito de 'Supervivientes'. Jorge Javier le ha comunicado las condiciones de su nueva localización y ella ha entrado en pánico: "Yo no me quedo aquí, no puedo. Ni tengo humor, ni ganas, me duele el alma". La concursante ha utilizado el equipo de buceo para tratar de tranquilizarse y el presentador le ha pedido que "aguante un poquito más", aunque sea hasta el domingo. "No, no quiero esto, por favor", repetía ella. Tras su insistencia en irse del programa, Jorge Javier ha querido regalarle que pueda hablar con su nieto Manuel en directo. "Me quiero ir a mi casa", le ha dicho insistente y él he pedido que "aguante" por él y "todo el amor que le procesa" como su nieto: "Chari, por favor, respira poco a poco, espérate hasta el domingo, no me hagas esto".

A pesar de que la concursante se hubiera quedado tranquila, Jorge ha conectado con ella y es que no se encontraba nada bien con la idea de quedarse más tiempo en el concurso. "El equipo médico está yendo para allá", ha entonado el presentador y es que han querido ir a calmar a la concursante: "Tranquila, que lo vamos a solucionar, el médico está llegando". Manuel, su nieto ha reaccionado al verla pasar por este mal trago y ha querido tranquilizar a todos porque ya le ha visto así en más ocasiones: "Esto es un bajón momentáneo, os aseguro que está bien".

Ion Aramendi ha sido el encargado de dar la noticia: Charo Vega es la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes'. La concursante ha dedicado unas palabras al despedirse: "Gracias a todos. No me vuelvo contenta, pero sí tranquila. Siento muchísimo que aunque este fuera mi gran sueño, no lo he cumplido bien", ha señalado. Además, ha confesado qué es lo que se lleva de le experiencia en Honduras: "Me llevo al equipo que conforma el programa, es maravilloso".

"¿Volverías a 'Supervivientes'?", le preguntó Jorge Javier en otra gala. "Me ha encantado la experiencia, me ha encantado llenarme de piojos, sentir orugas por el mismísimo chichi, llenarme de mosquitos…pero no. Tengo mis partes intactas hace rato y no puedo manchármelas", respondió ella entre risas.

En Sálvame el programa ha conectado con la hija y con el nieto de la concursante. en un momento de la entrevista Jorge Javier ha hecho una broma que ya ha tenido repercusión en redes sociales. Manu Soto, nieto de Charo, confesaba que si "le respetasen los exámenes iría encantado" colaborador al programa. "No hace falta que estudies tanto, en Mediaset no hace falta", contestaba Jorge Javier entre risas.