Joaquin Prat ha disfrutado esta Semana Santa de unas vacaciones en las Maldivas y aunque en un primer momento se especuló que podía estar con el nuevo amor con el que le fotografiaron hace semanas, el presentador ha estado en familia: "He estado con la familia de vacaciones, contento, feliz, con mi peque, mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos. Muy moreno sí, correr detrás de una criatura por la playa... yp nunca tomo el sol, pero somos muy proactivos".

Hablamos con él y nos confiesa que el hecho de ser fotografiado: "Es parte de la profesión, por qué me va a molestar", lo único que cuando ocurre en la playa: "Cuando estoy descansando lo único es que intentas meter tripa, yo no me quejo, hago deporte, intento comer saludable y tener equilibrio mental"

Tras haber protagonizado en la mañana del pasado jueves un enfrentamiento con Marta Riesco al reprocharle que hable más con Sonsoles Ónega, Joaquín asegura que le tiene mucho cariño: "Un beso para Marta, sí la quiero, claro, es compañera. A veces es un poco frustrante intentar conseguir una respuesta, no obtenerla y he visto que en otro programa es más locuaz, pues nada, se lo digo". "Por las tardes está más locuaz. Tiene las neuronas más activadas" dijo el presentador, sin poder contenerse, después de ver la intervención de la ex de Antonio David en el espacio presentado por Sonsoles Ónega. Una frase espontánea que ha hecho reaccionar a Patricia Pardo que, incrédula, ha exclamado: "Joaquín, te has quedado a gusto ¿eh?".

palabras y de decirlas donde considera oportuno" y que no hay tensión entre ambos: "Tensión en el trabajo no puede haber, le deseo lo mejor elija lo que elija", además se alegra porque hablase en el programa de 'Ya son las ocho': "Sonsoles es amiga, somos la misma productora, hacer televisión también es esto, lo que pasa es que luego hay titulares" "Con el trabajo de Marta están muy contento desde hace años".

Joaquín Prat no se atreve a opinar sobre la relación de la reportera con Antonio David porque ni siquiera él está enamorado: "No, estoy enamorado de mi vida, de mis hijos, de mi trabajo y ya está".

Por supuesto, sus últimas palabras son para su compañera, Ana Rosa Quintana, que está en la recta final de su lucha contra el cáncer y pronto la podremos ver de nuevo en pantalla: "Ana está estupenda y espero que la veamos antes de lo que esperamos todos. Ana está más fuerte que nunca o con más ganas de volver que nunca y cuando se sienta preparada lo hará".

Pero no todos son malas noticias para la periodista. Viva la vida ha logrado la imagen más buscada del mes. Marta Riesco y Antonio David juntos y sonrientes paseando por las calles de Madrid. Según nuestras informaciones, Marta y Antonio David habrían pasado la noche del viernes cenando en un conocido restaurante de Madrid aclarando, casi con toda seguridad, los problemas que han tenido en las últimas semanas.

Al parecer, tras la cena romántica, Marta y Antonio David pusieron rumbo al apartamento de la colaboradora en la capital y allí habrían pasado la noche: "Vinieron aquí y han salido juntos esta mañana". Con estas imágenes quedaría probado que la pareja ha solucionado sus problemas sentimentales y ha decidido darse una segunda oportunidad.

Las cámaras de 'Viva la vida' han logrado captar por primera vez a la pareja en plena calle mostrándose sin miedos, como la propia Marta Riesco canta. Ambos sonreían y no evitaban en ningún momento los objetivos de nuestros compañeros: "Se les veía muy bien".

Pero las primeras dudas no han tardado en surgir. Tras mostrar las imágenes, Diego Arrabal y José Antonio Avilés, entre otros, han señalado lo sospechoso de su actuación: "No me gusta que me tomen el pelo, hace unos días ni siquiera se llamaban y ahora pasean felices por la calle", se preguntaba el paparazzi.

Los colaboradores de 'Viva la vida' creen que no habría que descartar la idea de que todo forme parte de un plan establecido por la pareja para mantenerse en el foco mediático.