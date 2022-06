La situación de Marta Riesco en Telecinco es insostenible. La polémica originada por la novia de Antonio David Flores, que aseguró que había hablado por teléfono con Rocío Carrasco sin ser capaz de aportar ninguna prueba, se le ha ido de las manos por completo.

Esta circunstancia ha sido aprovechada por 'Sálvame', que lo ha utilizado para remontar la grave crisis de audiencia que atraviesa desde el pasado verano, cargando duramente contra la reportera, en ocasiones traspasando un poco los límites.

Así las cosas, la cúpula de Unicorn content, productora de 'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho', ha mantenido una complicada reunión con Marta Riesco para intentar poner fin a esta situación con medidas que se aplicarán de manera inminente.

Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE, los directivos han decidido no volver a contar con Marta Riesco como colaboradora en ninguno de sus tertulias de realitys y corazón.

El objetivo de esta decisión es, por un lado poner fin a este conflicto que ha generado un profundo malestar en la productora y por otro proteger a la periodista, que se ha mostrado incapaz de resolver la polémica que ella misma comenzó.

En este sentido, Unicorn content ha optado por el mal menor, que es dejar inconclusa la polémica y que al apartar a Marta Riesco de su puesto de colaboradora, no que tenga que aportar "el as en la manga" que decía tener y que finalmente nunca llegó.

La propia periodista ha querido salir al paso de estas informaciones a través de sus stories de Instagram. "Por cierto no me han despedido de ningún sitio (aunque muchos no hayan parado de pedirlo) y pese a las tonterías que se siguen publicando. Sigo con mi productora, donde me siento querida y valorada siempre. Y ahora más que nunca". Además, la pareja de Antonio David ha granado un vídeo para demostrar que "me encuentro fuerte" y "sin miedo". "Estoy muy tranquila pese a todas las informaciones falsas que se han dicho sobre mí", ha comentado.

Aunque los productores han decidido no contar con ella como colaboradora, los programas de Telecinco singuen hablando de ella. En Viva la vida han tratado sobre el "as en la manga" que dice tener, pero que aun no ha presentado. Un geto que ha hecho enfadar a colaboradoras como Isabel Rábago. "Pide perdón y de ja de llevarte a gente por delante", ha comentado contundente. "Es la gran mentira. Ella es la que se mete en la boca del lobo. Ella no sabía con quién se echaba un órdago. Si Marta Riesco no presenta esas pruebas diré "Marta Riesco eres una gran mentirosa", han comentado en el programa.

Pero, además, el programa se ha puesto en contacto con el dueño del restaurante en el que comieron Rocío Carrasco y Luis Pliego el día en el que se produjo la polémica llamada y esto es lo que nos dice. "Me llamó esta chica, la tal Marta, que yo no conozco de nada y dice que es muy amiga mía y que tenemos amigos en común, pero no es cierto. Y me dice que le ceda las imágenes, pero yo no se las puedo ceder porque no son suyas", nos cuenta Raúl, dueño del Restaurante Casa Araceli.

"Si ella tiene unas imágenes en mi restaurante y me dice 'oye, que sé que tienes cámaras de seguridad, donde he estado yo sentada, me pasas esas imágenes', me hace una autorización, yo se la doy. Pero yo no le puedo ceder imágenes de clientes que no es ella", añade. Ante los que cuestionan esas imágenes y opinan que están manipuladas y faltan trozos, Raúl responde esto: "Yo no tengo ninguna otra imagen que no haya salido ya. Ella puede decir lo que quiera. Lo que hay es lo que hay", ha comentado.