Tras ganar la prueba de recompensa y conseguir un viaje a Playa Paraíso, Alejandro Nieto y Nacho Palau han tenido que elegir quién les acompañaría en este privilegio: los supervivientes debían decidir entre Ignacio de Borbón, Anuar y Tania. Como era de esperar, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha elegido a su novia. Sin embargo, el ex de Miguel Bosé quería que el tercer premiado sería el primo del Rey. Los concursantes lo han echado a suertes y han jugado a pares o nones. Finalmente, Ignacio ha sido el seleccionado.

En 'Palapa', Alejandro se ha mostrado algo triste. "Es verdad que quería compartir Paraíso con Tania. No me apetecía compartirlo con otras personas. Sé que ella tiene un poco de ansiedad con la comida, está pasando hambre, lo está pasando peor que yo, y prefiero que como ella antes que yo", ha explicado él.

Kiko Matamoros ha interrumpido este romántico momento desvelando algo que había sucedido en la pareja. "Hace dos horas no se hablaban", aseguraba. "Por celos". "¿Celos por quién?", ha querido saber el presentador. "De Mariana", ha afirmado el tertuliano. "No exactamente", ha aclarado Alejandro. "Es por que Mariana supuestamente ha estado hablando mal de mí y a la cara me habla guay". "Dijo que era un mal compañero", ha comentado Tania. "Y las parejas también discuten", le ha recordado a Kiko Matamoros. "Celos sí, sí", decía Kiko. "Cuando Mariana no ha estado en mi grupo ha hablado mal de mí y ahora cuando está aquí, me habla guay", decía Alejandro.

El tierno momento entre Anuar y Tania

Todo el tema del fuego y las supuestas trampas de Anuar ha desembocado en un castigo al concursante pro parte de la audiencia.

No obstante, el superviviente no lo ha pasado bien con su castigo. “Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho, y tú el segundo. Porque vi los trozos del insecticida y los cogí con esta mano y los tiré al fuego sin que me viera la cámara. Luego dijimos: ‘si nos pillan todos cómplices’", le reprochaba el colaborador de 'Sálvame' a Yulen Pereira.

La organización tomó serias medidas y preguntó a la audiencia si el hermano de Asraf debía ser castigado. El 91% de los espectadores voto para que Anuar cuidara el fuego en solitario. Al principio, el concursante encajó con humor la sanción. "Pues si la audiencia quiere verme jodido con el fuego... ¡Lo tendréis!", dijo entre risas.

Sin embargo, con el paso de los días, la tarea ha terminado sobrepasando a Anuar, que ha llegado a su límite. "Es de estos días que dices: '¿Qué hago aquí? Me quiero ir a casa", de desahogaba entre lágrimas con Tania. Por suerte para el superviviente, Lara Álvarez le comunicó en 'Conexión Honduras' que su castigo había llegado a su fin.