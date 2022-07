La nueva docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', está sirviendo para desvelar las numerosas mentiras que gente cercana a su familia ha dicho durante años. Uno de los aspectos más polémicos para Rocío Carrasco fue la boda entre su madre Rocío Jurado y Ortega Cano, un evento que a su juicio nuca debió celebrarse.

Rocío Carrasco ha desvelado en el quinto capítulo de ‘En el nombre de Rocío’ (que solo puedes ver, de manera exclusiva, en mitele PLUS) que su madre, Rocío Jurado, no era feliz en su matrimonio con José Ortega Cano y se quería separar del torero. Tras esto, desvela las broncas que tenía la pareja, hace balance de todo lo que se ha contado y detalla qué es verdad y qué no. Además, cuenta todo lo que hacía el torero a espaldas de su mujer y que propiciaba muchos de sus enfrentamientos.

El capítulo 5 de ‘En el nombre de Rocío’ que llega bajo el título de ‘Que no se te olvide que yo soy Ortega Cano’, inicia en el año 1992, cuando Rocío Jurado inició una relación con el torero. Rocío Carrasco recuerda durante esos años se llevaba muy bien con José, que le parecía “un tío sano, divertido, que se comportaba” pero, todo cambió. La hija de Rocío Jurado destapa que su madre no era feliz y que se quería separar de Ortega Cano.

En ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la Carrasco llegó a decir, sin entrar en detalles, que la boda de su madre junto a Ortega Cano “no fue una decisión acertada”. Ahora, llega el momento de que explique por qué: “Creo que no lo fue porque ella, durante el matrimonio, ha sufrido mucho. Creo que José no supo valorar a la mujer que tenía, con la que se había casado y creo que, en determinados momentos, él no se ha comportado correctamente”.

Rocío ha vivido cosas puntuales que no quiere detallar, pero confiesa que, de las cosas que no ha presenciado, es conocedora porque su madre le ha dejado escritos donde le hace participe de la situación que vivía la artista en su matrimonio: “Ella era muy dada a dejarme notas en sitios. Ella se encargó, en vida, de contarme y de hacerme participe de todo lo que no he vivido. Elle decidió un día ‘no puedo más, me quiero separar”. De hecho, llega a confesar Rocío también en ese nuevo capítulo que "si mi madre no hubiera adoptado, se hubiese separado hace muchísimo tiempo".