La nueva docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', está sirviendo para desvelar las numerosas mentiras que gente cercana a su familia ha dicho durante años. Uno de los aspectos más polémicos para Rocío Carrasco fue la boda entre su madre Rocío Jurado y Ortega Cano, un evento que a su juicio nuca debió celebrarse.

Rocío Carrasco ha desvelado en el quinto capítulo de ‘En el nombre de Rocío’ (que solo puedes ver, de manera exclusiva, en mitele PLUS) que su madre, Rocío Jurado, no era feliz en su matrimonio con José Ortega Cano y se quería separar del torero. Tras esto, desvela las broncas que tenía la pareja, hace balance de todo lo que se ha contado y detalla qué es verdad y qué no. Además, cuenta todo lo que hacía el torero a espaldas de su mujer y que propiciaba muchos de sus enfrentamientos.

""¿Se orinó encima Rocío Jurado tras una pelea con Ortega Cano?". Cuando se emite el vídeo viral de “estamos tan a gustito”, se produjo una fuerte bronca entre Ortega Cano y Rocío Jurado. El torero se encaró con Rosa Benito y Amador Mohedano tuvo que intervenir para llevarse a Ortega. Dicen que fue tan incómodo ese momento que la Jurado “se hizo pis encima”. ¿Es esto cierto? Rocío lo aclara.

“Queda claro que la información que da Matamoros en ‘Sálvame’ es información que le da Rosa porque, de ser cierta, si no se lo ha dicho ella, no se lo ha podido decir nadie más. Me parece humillante que alguien cuente eso. Se les olvida a todos que, en esa cena, estaba yo también. Es verdad lo que cuentan, que es por el tema del ‘tan a gustito’, que se encara con Rosa y que mi madre se mete por medio, pero no es verdad que mi madre se encarara con José, que le insultara como se ha dicho, no es cierto. Ella, llegado un momento, no tenía el valor para hacer todo eso que han dicho. No estaba capacitada para echarle huevos a José”.

El matrimonio discutía mucho y, después del accidente de Rocío y Fidel, los medios la culpan a ella de las fricciones entre Rocío y José. Pero Carrasco lo niega aprovechando para atacar al torero: “Yo no he sido causante de sus disputas, me parece una barbaridad que se diga que van a educar a sus hijos (Gloria Camila y José Fernando) con disciplina para que se repita el caso de Rociíto. Pues para haberlos educado con tanta disciplina, Dios hubiera querido que le salga como Rociíto", cuenta la hija de Rocío Jurado.