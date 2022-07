Pipi Estrada es uno de los colaboradores estrella este año. De la noche a la mañana se reencontró con el plató de 'Sálvame Diario' y ha sabido hacerse un hueco entre todos sus compañeros, ¿cómo? dando 'chicha' al programa y comentando la actualidad informativa sin pelos en la lengua.

Hablamos con él y nos revela la mala situación económica por la que está pasando, de hecho nos confiesa cuál es la sorprendente cifra de dinero que le queda cuando hacienda le quita lo que debe: "Estoy cumpliendo con los pagos porque me lo descuentan, yo entro a las 3 de las tardes y salgo a las 9 de la noche y me quedan 100 euros. Yo soy el empleado del mes de Terelu Campos. Me busco la vida, tengo muchos amigos que me ayudan, la ventaja en la vida es tener amigos y yo tengo muy buenos amigos que gracias a ellos puedo sobrevivir".

Sin embargo, no solo los problemas económicos ahogan al gijonés. La madre de una de sus hijas ha huido del país según a informado por Twitter. Y es que Miriam Sánchez, ex estrella del cine para adultos, fue la ganadora de "Supervivientes" en su edición del año 2008. La ex mujer de Pipi Estrada ha trabajado en Mediaset desde entonces en varios realitys, como "Mujeres y Hombres y Viceversa", y sin duda, ha protagonizado diversas polémicas desde que finalizó su carrera en la cadena.

Tras abandonar Telecinco, la ex estrella del porno ha desaparecido de la escena pública y no parece que su vida vaya por buen cauce. Hace unos años protagonizaba una serie de altercados en varios bares de la capital española. Hecho que llevaron a Pipi Estrada a confesar que su mujer por aquel entonces, y la madre de su hija, tenía serios problemas de adicciones.

Acusaciones que para nada la madrileña ha negado. De hecho, en muchos de sus tuits podemos leer que está intentando superar una depresión por culpa de sus problemas con las sustancias.

Pues ahora, todo parece indicar que tras todos los problemas que sufre en su vida, ha tomado la decisión de marcharse del país. Me voy de España digo a los queridos e íntimos q siempre están ahí. Les daré mi línea a 3 o 4. Gracias por vuestra paciencia. Estoy bien. Sin otra misiva", indica en su cuenta de Twitter. No sabemos cual será el destino elegido ni qué será de la hija del ya roto matrimonio.