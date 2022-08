First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Carlos Sobera recibe desde hace años a innumerables personas en busca del amor. Su programa ha ganado una fama nacional y no parece decaer, ya que no dejan de emitirse nuevos programas. Lleva en el programa desde que comenzó su emisión y no ha separado su camino del mismo, al igual que sus célebres camareros, Matías Roure y Lidia Torrent. Tampoco el formato pierde tirón en redes sociales, donde la gente no deja de interactuar y comentar las citas, sobre todo más cómicas.

Ahora que el programa está de vacaciones, las redes sociales rememoran los momentos más icónicos del programa, ya que, con tantas citas, muchas veces es fácil encontrar a verdaderos personajes. No solo eso, sino que, de todas las citas que salen tanto mal como bien, algunas quedan en la memoria de los espectadores por algún dato especial. Uno de esos encuentros que han vuelto a salir a la luz ha sido la cita entre José Diego y Yenny, que tuvo lugar hace ya tres años, en el 2019. Él es español y ella colombiana que, a grandes rasgos, no debe traer más confusión. El problema llega a raíz de la confusión de ambos, para los que la geografía no parece ser su punto fuerte." ¿De dónde me dices que era?", pregunta Yenny, refiriéndose a una ex pareja de José Diego, a lo que él responde: "Yo de Cartagena". "Ah, pero entonces tú eres de Colombia", contesta ella, haciendo referencia a Cartagena de Indias. Resulta que la ex pareja de José Diego sí que es de Colombia, pero de otra zona, lo que confundió aun más las cosas.

"Yo soy español, yo la conocí a ella en España", decía el comensal. Yenny contestaba: "Entonces ella es de Cartagena, Colombia". "No, no", contestaba José Diego. Cuando parecía que ambos ya se entendían, resultó que no, y continuó la conversación como una pescadilla que se muerde la cola: "¿Y tú de dónde eres?", volvía a preguntar Yenny. José Diego reiteraba su respuesta, pero confundía aun más la conversación: "Aquí en Cartagena hay muchos colombianos, tengo muchos amigos". Yenny insistía: "Y tú aquí en España, ¿dónde vives?". "En Cartagena", contestaba él. No llegaron a ninguna conclusión, eso está claro. Eso sí, triunfó entre el público: "Es el mejor clip de la historia del programa".