Sálvame se sumó ayer al homenaje a la recién fallecida actriz, Olivia Newton-John con un peculiar baile. El pintoresco espectáculo finalizó con un poderoso discurso que Adela González, la presentadora del espacio, ofreció. La proclama giraba en torno al cáncer, enfermedad por la que murió la actriz y que también se llevó la vida de la hija de la periodista en 2020, con tan solo 8 años. La presentadora quiso advertir a los espectadpres sobre la necesidad de invertir en la investigaciómn para frenar esta horrible enfermedad.

La comunicadora comenzó hace unos meses y ya se ha hecho un hueco dentro del programa. González define esta nueva etapa como "un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión". Aunque ya ha presentado programas de entretenimiento, su incorporación a 'Sálvame' supone "probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan".

"Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima ‘vuelta a la normalidad’, necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena”, ha señalado.

González cuenta con más de 20 años de experiencia en televisión y ha desarrollado gran parte de su carrera en EiTB. Hasta el pasado octubre formó parte del equipo de Telemadrid, presentando primero 'La redacción' y más adelante 'Madrid directo', espacio del que salió tras la llegada de la nueva cúpula directiva. Antes, entre 2014 y 2016, trabajó como sustituta de Mamen Mendizábal en 'Más vale tarde'.

Piden la expulsión de un tertuliano de Sálvame

La audiencia de "Sálvame" ha hablado. Y lo ha hecho para pedir el despido fulminante de un colaborador del programa. "La mayoría de la audiencia no lo soporta", sentencian.

El colaborador en cuestión no es otro que Rafa Mora. Y el motivo de este enfado han sido los últimos rifirrafes que ha tenido en el plató de Telecinco. Esta vez, el asunto gira entorno a Carmen Borrego. El tertuliano ha insistido en que la hermana de Terelu Campos está en la televisión "por ser hija de María Teresa Campos", lo que ha producido que esta abandonara el plató. "Nosotros estamos aquí porque queremos, pero ellos no. ¿Tú por qué estás aquí, Carmen? Si te lo tengo que decir es que tienes un problema. Estás aquí por ser la hija de María Teresa Campos, y luego, porque te lo has ganado", afirmó el ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa. Esto provocó que la exdirectora de programas como 'Día a día' y 'A tu vera', entre otros, estallase.

"Pues desde este mismo momento dejo de estar aquí contigo, porque estoy hasta las narices de que digas eso. ¡Te enteras de quién soy yo! Llevo aquí toda mi vida, como para que llegues tú a decir eso. ¡Imbécil! Y lo siento por insultarte pero estoy harta de ti. Me ha pillado en una tarde muy jodida. ¡Anda y que te den! ¡Que te vayan dando, Rafa Mora! El único que parece que merece estar aquí eres tú, pues quédate", dijo Borrego mientras abandonaba el plató de Sálvame.