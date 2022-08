Pipi Estrada está muy de moda. Tras las acusaciones de Miriam Sánchez, hoy en Sálvame han hecho una especie de debate a cerca del ya ex matrimonio.

Y es que Miriam Sánchez no habló bien de Pipi Estrada ayer. La ex estrella del porno explicó en directo en Sálvame cómo está su salud mental, tan comentada en los últimos días. "Llevo callada muchos años, pero se terminó".

La tarde no comenzaba bien. Sus compañeros en plató advertían de la "cara dura" que tiene el gijonés antes de que la televisiva por teléfono. Una vez que conectaron, Sánchez no paró de llorar. "Pipi me dijo que me iba a quitar a mi hija y que el juez se la daría a él porque es un periodista reputado y yo me dedicaba al porno", dijo la antigua "Lucía Lapiedra", como se la conocía en el mundo del cine erótico.

"No tengo ninguna enfermedad. Tengo ansiedad en los momentos en los que me trata mal, pero no tengo nada más, por lo que no consiento que diga que estoy enferma", afirmó la ex consejera de Mujeres y Hombres y Viceversa, que lo único que quiere es "que su hija esté bien": "Sigo en España por mi hija, si no ya me hubiera ido hace mucho tiempo", incidió.

Pero Kike Calleja, también ex pareja de Terelu, dijo un titular claro: "Pipi es una persona que va de víctima mientras miente sin parar", a lo que Terelu replicó con sorna: "De qué me sonará a mí eso". Más tarde añadió: "Es la primera vez que menciono su nombre de lo que me ha asombrado la frase de Miriam", dijo algo enfadada. Estas palabras de la ex estrella del porno venían a decir que Pipi "estaría más estable mentalmente cuando yo le decía que había roto con mi pareja o estaba mal económicamente".

¿Quién es la nueva pareja de Pipi Estrada?

Llegó el día. Después de semanas de espera este lunes comienza en una granja de la Sierra de Cádiz la grabación de una de las grandes apuestas de Mediaset para este otoño, 'Pesadilla en el paraíso'. Entre los rostros conocidos que lucharán por salir adelante sin cosas tan básicas como electricidad, agua caliente o alimentos está Pipi Estrada.

El periodista entra en el nuevo reality de Telecinco con pareja, Andreína, y durante estos meses está convencido de que ella no aparecerá en televisión para hablar sobre su relación. Así lo explicó en 'Sálvame', donde añadió que su novia no está interesada en el mundo de los medios de comunicación.

Pero antes de embarcarse en esta aventura, Andreína ha querido hacerle una declaración de amor en sus historias de Instagram, red social en la que apenas acumula 200 seguidores y que tiene privada. "Disfruta, mi amor, te echaré de menos", son las palabras que ha escrito Andreína y que han salido a la luz porque Pipi Estrada las ha compartido en sus redes sociales. Andreína, que tiene 35 años y es de origen venezolano, ha escrito estas palabras junto a dos grandes corazones rojos y una foto en la que se puede ver a Pipi Estrada despidiéndose de ella antes de iniciar su andadura en 'Pesadilla en El Paraíso'.

Poco más se sabe a cerca de ella, lo que i podremos asegurar es que estará apoyando a su amor mientras dure el reality.