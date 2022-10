Hace justo dos semanas, Tamara Falcó era la mujer más feliz del mundo. El jueves 22 de septiembre revelaba su compromiso matrimonial con Íñigo Onieva después de dos años de relación; sin embargo, la alegría no le duraba ni un día, puesto que horas después de compartir la gran noticia, un vídeo del empresario besando a otra mujer en el festival Burning Man provocaba su ruptura fulminante con su prometido.

Desde entonces, Íñigo está completamente desaparecido y, más allá de un escueto comunicado publicado dos días después en sus redes sociales admitiendo su deslealtad, declarando su amor por la marquesa de Griñón y disculpándose públicamente con ella y con su familia por su falta de honestidad, nada hemos sabido de él.

Lo que parece claro es que en su casa familiar no está, ya que en los últimos días hemos visto en numerosas ocasiones a su madre, Carolina Molas, y a sus hermanos, Alejandra y Jaime Onieva, pero ni rastro del personaje más buscado del momento.

Según las últimas informaciones, Íñigo podría refugiarse en la casa de un amigo en la lujosa urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón pero, lejos de estar destrozado tras su ruptura con Tamara como todos pensábamos, ya habría retomado su vida aunque siga en completo silencio.

Tal y como desvela la revista Semana, el empresario habría celebrado este fin de semana su 'despedida de casado' con algunos de sus mejores amigos en un exclusivo club de la capital donde - según apuntan testigos presentes en la fiesta - no se le vio afectado ni mucho menos.

Una noticia que ha hecho que su madre estalle ante la prensa: "¡Dejadnos tranquilos, por favor!" ha pedido completamente sobrepasada por la presión mediática, evitando aclarar dónde se encuentra Íñigo y si, como se ha dicho, está muy preocupado por su familia y planea dar la cara próximamente.

Pero no ha sido el único drama que ha vivido el ex de Tamara. Una tentadora de 'La isla de las tentaciones' ha sacado a la luz los mensajes que le ha estado enviando el empresario durante su relación con la marquesa de Griñón.

"Ya sabéis que yo no me entero de los cotilleos, pero mi madre sí. Se entera de todo. Entonces, me estuvo contando lo de Tamara Falcó y su novio. La infidelidad. Yo ella, sabía quién era, pero él no. Entonces, entré en su Instagram para verlo y descubrí una cosa", ha comenzado exponiendo Carolina Moura que, al entrar en el perfil de Onieva, descubrió que él ya la seguía en redes.

"Seguir también", le recomendaba Instagram. Fue entonces cuando la tentadora de 'La isla de las tentaciones' clickó sobre la pestaña de sus mensajes privados para encontrarse con el pastel que ahí dentro le esperaba. Mensajes que, como se puede ver en la grabación de pantalla que la joven ha compartido en este vídeo, se remontan al mes de septiembre de 2021. Momento en el que la relación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva se encontraba en uno de sus puntos álgidos. O, al menos, así era de cara a la galería.

Ahora, después de leer los mensajes que la tentadora de 'La isla de las tentaciones' ha sacado a la luz hay quien duda – todavía más- de la fidelidad del empresario hacia la hija de Isabel Preysler. "Te queda fenomenal el corte de pelo", le decía en ese mismo mes. "Muy guapa", le escribía en febrero de este mismo año. "Feliz cumpleaños", le mandaba por mensaje privado en abril. Mensajes que provocaron que la joven "restringiera" la posibilidad de que esa cuenta le enviase más comentarios. Algo que ella ahora no recuerda.