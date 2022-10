La última entrega de '¿Quién es tu padre?' ha traído consigo un tenso encontronazo entre Carlota Corredera y Cuca García de Vinuesa. El programa tenía como invitada a Adela Montes de Oca, decimocuarta hija de José María Ruiz-Mateos, algo que sentenció la justicia en 2017, dos años después de su fallecimiento.

Al debate acudieron varios colaboradores que conocían en profundidad al empresario y entre ellos se encontraba Cuca García, la que fuera su asesora de comunicación. De hecho, uno de los primeros momentos de protagonismo que tuvo fue al intentar desacreditar el testimonio de Javier Sainz, amigo de Ruiz-Mateos que asegura que el magnate tuvo más hijos.

"Yo a este señor no le conozco de nada, ni tampoco los ciento de personas de Rumasa que me están preguntando quién es Javier", criticó Cuca dejando entrever la presunta poca profesionalidad del programa. Sin embargo, esta intervención no gustó nada a Carlota Corredera.

Teresa Bueyes es la actual abogada de Adela Montes de Oca, pero, en su día, lo fue de José María Ruiz-Mateos. La letrada nos confiesa que vivió un episodio muy incómodo con el empresario que tuvo lugar en un hotel: “Me gustaría acariciarte toda la noche”, le llegó a decir. Esto fue lo que ocurrió.

Cuenta Teresa que José María le pidió algo de fruta para cenar, ella se acercó hasta su habitación y, al llegar, se lo encontró desnudo, tapado con un albornoz únicamente. Le dijo esta frase y, a continuación, ella se puso a temblar. Nunca lo denunció.

Afortunadamente, la cosa no fue a peor y “se resolvió de manera positiva”, pero supo que no quería volver a trabajar con ella. Tras esto, confiesa la abogada que llegó a recibir amenazas. De hecho, le dijeron algo así que “dónde iba a prefería la cicatriz, si en el pecho o en esa cara tan bonita”.

Teresa Bueyes captó la indirecta y decidió no contar nunca lo sucedido.